Netflix'e Yeni Türk Dizisi Geliyor! Başrolde Aslı Enver Var (Video)

Netflix'e yeni bir Türk dizisi geliyor. Enfes Bir Akşam isimli yeni dizinin başrollerini ekranların sevilen iki yüzü paylaşıyor. Romantizm ve drama sevenleri ekrana bağlayacak olan dizinin resmî fragmanı yayınlandı. İlgi çekici bir konusu olan dizi, çok yakın bir zamanda izleyici kitlesi ile buluşacak.

Enfes Bir Akşam'ın Fragmanı Yayınlandı

Enfes Bir Akşam'ın fragmanı, dizinin yayınlanmasını büyük bir merakla bekleyen izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. 1 dakika 56 dakika uzunluğundaki fragman, 162 bin 907 kişi tarafından görüntülendi. Yüzlerce beğeni alan fragman, yakında Netflix'te başlayacak olan diziye dair detaylı bakış atma fırsatı sunuyor.

Fragmanın başlangıcında bir anlatıcı iki cümleyle diziye dair en önemli bilgileri sunuyor. "Düşmanların artık gözüne kestirebildiği, ölmek üzere olan bir imparatorluğun son prensesi. O büyük imparatorluğu kuşatıp yok etme arzusundaki yeni dünyanın yeni prensi" sözleriyle iki ana karakterin (Nihal ve Osman) iç dünyası net bir şekilde ortaya konuyor.

Yayınlanan fragmanın devamında Nihal'in yollarının Osman ile nasıl buluştuğundan karakterler arasında nasıl bir çatışma olacağına kadar ayrıntılı bilgi sağlanıyor. Ayrıca dizinin başrollerini paylaşan Aslı Enver ile Engin Akyürek'in dışında oyuncu kadrosunda yer alan birçok oyuncuyu görme imkânı da elde ediyoruz.

Enfes Bir Akşam Konusu

Bir yanda ailesinin serveti yok olmak üzere olan Nihal, diğer yanda ise hayatını iş ve paranın üzerine kurmuş Osman vardır. Bu ikilinin yolları beklenmedik bir şekilde kesişir. Osman ve Nihal'in arasında başlayan aşk hikâyesi ise İstanbul sosyetesini şaşkına çevirir.

Enfes Bir Akşam Ne Zaman Yayınlanacak?

Enfes Bir Akşam, 10 Ekim 2025'te Netflix üzerinden yayınlanacak. Netflix'te en çok izlenen diziler arasına katılması beklenen dizi, televizyonun sevilen birçok yüzü ile izleyicileri karşılayacak.

Enfes Bir Akşam Oyuncuları