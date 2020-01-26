The Town of Light: Deluxe Edition Switch için Önümüzdeki Ay Geliyor

Wired Productions ve LKA, yaptıkları duyuru ile The Town of Light: Deluxe Edition oyununun Switch versiyonunun çıkış tarihini duyurdular. Önümüzdeki ay, Volterra Psychiatric Asylum'u (Volterra Psikiyatrik Akıl Hastanesi) ziyaret etmeye hazırlanın.

The Town of Light, Nintendo konsolu için esasen 2018 yılının Şubat ayında duyurulmuştu. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında fiziksel sürümü iptal edilen oyunun 7 Şubat 2020 tarihinde Switch için çıkışını gerçekleştireceği resmiyet kazandı. Eğer dilerseniz Nintendo eShop üzerinden ön-sipariş ile satın alabiliyorsunuz.

The Town of Light, bizlere on altı yaşındaki Renee isimli bir kızın başından geçenleri anlatıyor. Ruhsal hastalık belirtileri nedeniyle Volterra Psikiyatrik Akıl Hastanesi'ne kapatılan Renee, uzun süreli bir tedavi görüyor. Yıllar sonra ise bu akıl hastanesine geri dönüyor ve karanlık geçmişindeki parçaları bir araya getirmeye çalışıyor.

Oyunun gerçek olaylara dayandırıldığını ve geliştirici ekibin, insanların geçmişte ruhsal hastalıklar ile baş edebilmek için başvurdukları dehşet verici yöntemleri tam anlamıyla yansıtabilmek için kapsamlı araştırmalar yapmış olduklarını söyleyeyim. Hikayenin akışı boyunca karakterinizin günlüğünün eksik parçalarını bularak ve ara ara yapılacak olan geriye dönüşler ile hem tedavi süreci hem de yaşananlar hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz.

Son olarak, oyunun Deluxe sürümünün içeriğinde hem Volterra Psikiyatrik Akıl Hastanesi'nin tarihini anlatan hem de The Town of Light yapım aşamasını gösteren özel bir belgeselin bulunduğunu söyleyeyim.