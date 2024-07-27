The Walking Dead: Daryl Dixon 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı! (Video)

The Walking Dead: Daryl Dixon 2. sezon fragmanı, romantizm, Carol'ın Fransa'ya yolculuğu ve yepyeni zombiler içeriyor.

Başrol oyuncuları Norman Reedus, Melissa McBride ve Louis Puech Scigliuzzi, yapımcı Greg Nicotero ve David Zabel, 26 Temmuz'da Hall H'de Carol'ın Daryl'ı bulmak için başladığı maceranın yeni sezonunu tanıtan görüntüleri sundular.

The Walking Dead: Daryl Dixon 2. Sezon Fragmanı

Fragmanda Carol, Manish Dayal'ın canlandırdığı Ash ile iş birliği yapıyor ve harap bir uçağı ABD'den Avrupa'ya uçurmayı planlıyor. Bu sırada Daryl ve Isabelle, Laurent'a gölet boyunca seyahat etme planlarından bahsediyorlar. Carol'ın zamanında yetişmesini umuyorlar.

The Walking Dead: Daryl Dixon 1. sezonu, Daryl'in Marsilya'da bir plajda uyanıp Laurent'i Fransa'nın kuzeyine götürme görevini üstlenmesiyle başlıyordu. Bu yolculukta Daryl, yeni zombiler, hain bir gece kulübü sahibi ve güce aç bir liderle mücadele ediyordu.

The Walking Dead: Daryl Dixon, 1. sezonda aldığı olumlu tepkilerin ardından Eylül ayında yeni sezonuyla geri dönecek.

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