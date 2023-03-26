The Walking Dead: Dead City Çıkış Tarihi Açıklandı (Video)

Yayımlanan bir videoyla birlikte The Walking Dead: Dead City çıkış tarihi belli oldu. Peki, The Walking Dead evreninde geçecek olan yeni dizi ne zaman çıkacak? Yaşanan gelişmeye dair merak edilen detaylar haberimizde.

İlk olarak 2010 yılında yayımlanmaya başlayan ve tüm dünyada oldukça büyük bir popülerlik elde eden The Walking Dead dizisi, 2022 yılının kasım ayında yayımlanan 11. sezon ile beraber sona ermişti ancak aynı evrende geçen yapımlar izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

The Walking Dead: Dead City Çıkış Tarihi Ne Zaman?

The Walking Dead: Dead City'nin yayın tarihi belli oldu. Maggie (Lauren Cohan) ve Negan (Jeffrey Dean Morgan) karakterlerine odaklanacak yeni dizi 18 Haziran 2023 tarihinde yayımlanacak. 6 bölümden oluşması beklenen dizinin 15 saniye uzunluğunda ilk tanıtım videosu da yayımlandı.

The Walking Dead: Dead City Oyuncuları

Jeffrey Dean Morgan (Negan)

Lauren Cohan (Maggie Greene)

Gaius Charles (Perlie Armstrong)

Jonathan Higginbotham (Tommaso)

Željko Ivanek (The Croat)

Trey Santiago-Hudson (Jano)

Charlie Solis (The Bartender)

Michael Anthony (Luther)

Mahina Napoleon (Ginny)

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