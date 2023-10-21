The Walking Dead: Destinies'in Çıkış Tarihi Açıklandı: Yeni Oynanış Fragmanı da Geldi!
Merakla beklenen The Walking Dead: Destinies'ten çıkış fragmanı geldi. Oyuna dair yeni bir oynanış videosu da yayınlandı. İşte detaylar!
Duyurusuyla birlikte merakla beklenen The Walking Dead: Destinies'in çıkış tarihi 17 Kasım olarak açıklandı.
The Walking Dead TV dizisine dayanan aksiyon/macera oyunu PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ve PC'ye gelecek. Oyundan ayrıca yeni bir oynanış fragmanı da yayınlandı.
The Walking Dead: Destinies, oyuncuları TV şovundaki bir dizi karakterin yerine koyan hikâye tabanlı bir üçüncü şahıs oyunu olacak. Rick Grimes olarak başlayan oyuncular, müttefikler toplayabilecek ve kıyamet boyunca savaşabilecekler.
The Walking Dead: Destinies Oynanış Fragmanı
Oyunda ayrıca oyuncuların hikâyenin gidişatını değiştirebilecek önemli seçimler yapabilecekleri anlar da yer alıyor. Atlanta, Greene ailesinin çiftliği, hapishane ve Woodbury de dâhil olmak üzere dizideki mekânlar oyunda yer alacak.
The Walking Dead: Destinies ilk olarak Ağustos ayında duyurulmuştu. Yayıncı GameMill daha önce oyunun Michonne, Shane ve Carol da dâhil olmak üzere diziden bir düzineden fazla karakteri içereceğini ve her karakterin kendine özgü yetenekleri ve cephanelikleri olacağını belirtmişti.
The Walking Dead: The Ones Who Live'dan İlk Fragman Geldi! (Video)
Andrew Lincoln ve Danai Gurira'nın Rick ve Michonne rollerini yeniden canlandırdığı spinoff dizisi The Walking Dead: The Ones Who Live'ın yeni fragmanı yayınlandı.
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