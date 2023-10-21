The Walking Dead: Destinies'in Çıkış Tarihi Açıklandı: Yeni Oynanış Fragmanı da Geldi!

Duyurusuyla birlikte merakla beklenen The Walking Dead: Destinies'in çıkış tarihi 17 Kasım olarak açıklandı.

The Walking Dead TV dizisine dayanan aksiyon/macera oyunu PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ve PC'ye gelecek. Oyundan ayrıca yeni bir oynanış fragmanı da yayınlandı.

The Walking Dead: Destinies, oyuncuları TV şovundaki bir dizi karakterin yerine koyan hikâye tabanlı bir üçüncü şahıs oyunu olacak. Rick Grimes olarak başlayan oyuncular, müttefikler toplayabilecek ve kıyamet boyunca savaşabilecekler.

The Walking Dead: Destinies Oynanış Fragmanı

Oyunda ayrıca oyuncuların hikâyenin gidişatını değiştirebilecek önemli seçimler yapabilecekleri anlar da yer alıyor. Atlanta, Greene ailesinin çiftliği, hapishane ve Woodbury de dâhil olmak üzere dizideki mekânlar oyunda yer alacak.

The Walking Dead: Destinies ilk olarak Ağustos ayında duyurulmuştu. Yayıncı GameMill daha önce oyunun Michonne, Shane ve Carol da dâhil olmak üzere diziden bir düzineden fazla karakteri içereceğini ve her karakterin kendine özgü yetenekleri ve cephanelikleri olacağını belirtmişti.

Peki sizin The Walking Dead: Destinies'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.