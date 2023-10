The Walking Dead: The Ones Who Live'dan İlk Fragman Geldi! (Video)

Andrew Lincoln ve Danai Gurira'nın Rick ve Michonne rollerini yeniden canlandırdığı spinoff dizisi The Walking Dead: The Ones Who Live'ın yeni fragmanı yayınlandı.

Bugünkü New York Comic-Con'da, Şubat ayında prömiyeri yapılacak olan yeni dizide birkaç ünlü yüzün de yer alacağı açıklandı.

Pollyanna McIntosh, The Walking Dead'den Jadis olarak geri dönecek, Lost'tan Terry O'Quinn Beale'i oynayacak ve Matt Jeffries de Matt rolünde boy gösterecek.

The Walking Dead: The Ones Who Live İlk Fragman

The Walking Dead: The Ones Who Live, değişen bir dünya tarafından değiştirilen iki karakterin destansı aşk hikâyesini sunuyor. Rick ve Michonne, daha önce hiç bilmedikleri bir yerde ve durumda birbirlerini ve kim olduklarını bulabilecekler mi? Düşman mıdırlar? Aşık mı? Kurbanlar mı? Mağdurlar mı? Birbirleri olmadan hayatta kalabilecekler mi yoksa kendilerinin de yürüyen ölüler olduğunu mu fark edecekler?

The Walking Dead Universe'ün Baş İçerik Sorumlusu Scott M. Gimple, Lincoln, Gurira, Denise Huth ve Brian Bockrath ile birlikte yapımcı olarak görev yapıyor.

Peki sizin The Walking Dead: The Ones Who Live'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.