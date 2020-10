The Walking Dead Netflix'ten Kaldırıldı!

Dünya genelinde büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan dijital yayın platformu Netflix'te The Walking Dead hayranlarını şaşırtan bir olay meydana geldi. The Walking Dead Netflix'te yayımlandıktan kısa bir süre sonra kaldırıldı. The Walking Dead'in yeni sezonunu sabırsızlıkla bekleyen dizinin hayranları büyük bir şoka uğradı. Peki, dünyanın dört bir yanından izleyicisi olan dizi neden popüler dijital yayın platformunda yayımlandıktan kısa bir süre sonra kaldırıldı?

The Walking Dead Netflix'ten Neden Kaldırıldı?

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan The Walking Dead'in 10. sezonu, ülkemizde ve dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan dijital yayın platformundan yayımlandıktan kısa bir süre geçtikten sonra kaldırıldı. Dijital yayın platformu Netflix'te meydana gelen bu olay, The Walking Dead dizisinin sevenlerinden yoğun tepki toplamasına neden oldu. Dizinin hayranları, Twitter gibi sosyal medya platformları başta olmak üzere sayısız platformda şikayetlerini dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs salgınından ötürü çekimlerine ara verilen dizi, 6 Ekim 2020 tarihinde Netflix'te yayınlandı ancak yayımlanmasının üzerinden kısa bir süre sonra tekrardan kaldırıldı. The Walking Dead'in yeni sezonunu izlemek için dijital yayın platformunu kullanan kişiler, The Walking Dead Netflix'ten kaldırıldıktan sonra dizinin neden kaldırıldığını sorgulamaya başladı.

The Walking Dead dizisi Netflix'ten kaldırıldıktan sonra tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü. Sosyal medya platformlarında şirkete en çok yöneltilen soru ise "The Walking Dead 10. sezon neden kaldırıldı?" oldu. Dijital yayın platformundan konu ile ilgili bir açıklama bekleyen dizinin hayranları, Netflix'te meydana gelen ve kullanıcıların büyük bir kısmını mağdur eden sorunu aydınlatacak açıklama henüz alamadı.

The Walking Dead 10. Sezon Kadrosu

The Walking Dead'in 10. sezonunda Daryl karakterine hayat veren Norman Reedus, Carol Peletier karakterini canlandıran Melissa McBride, Maggie Greene karakterini canlandıran Lauren Cohan, Gabriel Stokes karakterini Seth Gilliam ve Negan akrakterini Jeffrey Dean Morgan üstleniyor. Dizinin finaline kadar Rick Grimes'ın yer almaması bekleniyor. Rick Grimes'ın kızı Judith Grimes'ı ise Cailey Fleming canlandırıyor.