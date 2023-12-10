The Walking Dead Severlere Kötü Haber Geldi: Oyunun Geleceği Ne Olacak?

The Walking Dead evreninde geçen ve hayatta kalma oyunu olan The Walking Dead: Betrayal 5 ila 8 kişiyle oynanabilen bir yapım olarak geçtiğimiz aylarda erken erişim ile piyasaya sürüldü. Ancak ne yazık ki erken erişim aşamasında olmasına rağmen beklenmedik bir sona geldi.

The Walking Dead: Betrayal Beklenen İlgiyi Bulamadı mı?

Other Ocean Interactive tarafından geliştirilen ve Skybound Games tarafından yayınlanan The Walking Dead: Betrayal için geliştirme sürecinin durdurulduğu açıklandı. Bu kapsamda oyun 15 Aralık tarihinde tamamen kapatılacak.

Bu kararı verirken çok düşündüklerini açıklayan geliştirici şirket büyük emek vermelerine rağmen oyunun başlangıçta beklenen ilgiyi göremediğini belirtti. Hayal kırıklığına uğradığını dile getiren firma oyunu Steam‘den kaldırmak için 11 Aralık‘ta görüşmelere başlayacak.

Para İadesi Yapılacak Mı?

The Walking Dead: Betrayal destekçilerine teşekkür eden şirket, oyunu satın alan kullanıcılara hiçbir kesinti olmadan para iadesi yapılacağını belirtti. Bu bağlamda siz de Steam üzerinden para iadesi talebinde bulunabilirsiniz.

Aslına bakacak olursak, bu karar pek de şaşırtıcı olmadı. Oyunun Steam yorumlarına göre birçok oyuncu oyundan memnun kalmamış gibi görünüyor. Özellikle birçok kişi The Walking Dead: Betrayal için sunduğu eğlenceye göre gereğinden pahalıya satıldığını dile getiriyor.

Bu durumda şirket, oyuna yeni içerikler ekleyerek oyunculara daha fazla eğlence sunmayı düşünebilirdi. Ancak bunun yerine oyunun direktmen kapatılma kararına gidilmesi, bütçe sorunu olabileceğini akıllara getiriyor.

Peki, siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? The Walking Dead: Betrayal'ı oynamış mıydınız? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.