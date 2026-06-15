Yeni The Walking Dead Oyunu Geliyor! Fragmanı Paylaşıldı

The Walking Dead serisi, ilk olarak 2010 yılında AMC üzerinden yayınlanan dizi ile başladı. O zamandan bu yana aynı evrende geçen birçok proje hayata geçirildi. Bunların arasında hem yan diziler hem oyunlar yer aldı. Şimdi de bu projelerin arasına The Walking Dead: Streets of Survival adlı bir oyun katılıyor.

The Walking Dead: Streets of Survival Nasıl Bir Oyun Olacak?

The Walking Dead: Streets of Survival, The Walking Dead evreninde geçen, hayatta kalmaya çalıştığımız bir oyun olacak. Karşımıza hem insan düşmanlar hem zombiler çıkacak. Bunları alt ederek ilerlemeye çalışacağız. Oyunda Rick Grimes, Daryl Dixon ve Michonne da dahil olmak üzere birçok aşina olduğumuz karakter yer alacak.

Oyun, Alexandria, Sanctuary ve Hilltop gibi pek çok bilinen mekânda geçecek. Hikâyeden ziyade aksiyon odaklı oynanışa odaklanacak. Piksel grafikli oyunlar arasında yer almaya hazırlanan yapımda farklı zorluk seviyeleri bulunacak. Bunların arasından dilediğinizi seçip oyunu oynamaya başlayabileceksiniz. Karakter çeşitliliği ise oldukça zengin bir deneyim elde edilmesini sağlayacak.

The Walking Dead: Streets of Survival Şu An Oynanabiliyor mu?

The Walking Dead: Streets of Survival'ın şu an demo sürümü yayınlanmış durumda. Steam kullanıcıları an itibarıyla mağazaya gidip arama kısmına oyunun adını yazdıktan sonra ilgili yapımın üzerine basıp sayfasını ziyaret edebilir. Daha sonra ise "Demoyu Yükle" seçeneğine basarak oyunun demo sürümünü oynamaya başlayabilir.

The Walking Dead: Streets of Survival'da Türkçe Dil Desteği Var mı?

The Walking Dead: Streets of Survival, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Kastilya İspanyolcası ve Brezilya Portekizcesi de dahil olmak üzere birçok dili destekliyor ancak bunların arasında Türkçe dil desteği bulunmuyor. Tabii, oyun hikâye ağırlıklı olmadığı için dil desteğinin çok bir önemi bulunmuyor.

The Walking Dead: Streets of Survival'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 1000 serisi

NVIDIA GeForce GT 1000 serisi İşlemci: Intel Core i3-2100

Intel Core i3-2100 RAM: 8 GB

8 GB DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Kullanılabilir Depolama Alanı: 2 GB

Editörün Yorumu

The Walking Dead: Streets of Survival'ın Rick Grimes ve Daryl Dixon gibi tanıdık yüzlerden dolayı oldukça ilgi çekecek bir oyun olduğunu düşünüyorum. Retro grafiklere ve oynanışa sahip olması dolayısıyla yeni nesil oyunculara pek hitap etmeyebilir ama geçmişte bu tür yapımlar oynayarak vakit geçirenlerin seveceğini söyleyebilirim.