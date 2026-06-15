Breaking Bad'in İki Efsane Karakteri, GTA Benzeri Oyuna Eklendi

Breaking Bad dizisi ile tanıdığımız iki popüler karakter, Grand Theft Auto serisine benzeyen OneState'e dahil edildi. Bu karakterler an itibarıyla tüm akıllı telefon kullanıcıları tarafından denenebiliyor. Daha önce de çeşitli yapımlarda yer alan bu karakterler sayesinde oyuna olan ilginin de oldukça artacağı öngörülüyor.

OneState'e Hangi Breaking Bad Karakterleri Eklendi?

İlk olarak Breaking Bad dizisinde gördüğümüz, daha sonra spin-off (yan dizi) yapım Better Call Saul'da izleyicilerin karşısına çıkan Daniel ve Luis Moncada kardeşler, OneState'e eklendi. Daha önce FPS oyunları arasında konumlanan Delta Force ve açık dünya oyunları arasında yer alan SCUM'da yer alan karakterler, şimdi de GTA benzeri mobil oyunlardan OneState oyuncuları ile buluşmuş durumda.

Oyun için yayınlanan 1.1 güncellemesi ile birlikte Salamanca ikizleri olarak da bilinen Moncada kardeşlerin yanı sıra oyuncuların kendi arasında ticaret yapması mümkün hâle geldi. Geliştirici, bununla birlikte mevcut araçların da daha değerli hâle gelmesini sağlamayı hedefliyor. Öte yandan oyundaki çeşitli iç mekânlar yenilenip yeni işler eklendi. Buna ek olarak ambulans görevlisi rolü de eklendi. Bu rolü canlandıran oyuncular, hastalara yardım edip tıbbi malzemeler taşıyabilecek.

OneState Hangi Platformlarda Var ve Ücretsiz mi?

OneState hem iOS hem Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda oynanabiliyor. App Store ve Play Store'da mevcut olan yapım, ücretsiz olarak indirilebiliyor. Sadece Play Store'da bile 10 milyondan fazla indirilen, dünya genelinde oldukça sevilerek oynanan bir rol yapma oyunu ve çok geniş bir oyuncu kitlesi tarafından seviliyor.

OneState Nasıl Bir Oyun?

OneState, çevrim içi çok oyunculu oyunlar arasında yer alıyor. Gerçek oyuncularla oynanan bu rol yapma oyununda amacınız ise kendi karakterinizi oluşturup tıpkı gerçek hayattaki gibi işlerle uğraşmaktır. GTA 5 için geliştirilen ve daha sonra Rockstar Games tarafından alınan FiveM'deki rol yapma sunucuları ile hemen hemen aynı oynanışa sahip.

Bu yapımda polis, doktor veya iş insanı gibi çeşitli rollere girebiliyorsunuz. Şehir içinde farklı meslekler yapmanızı mümkün kılan oyunda ticaret yapabiliyor, diğer oyuncularla iletişim kurabiliyor, satın aldığınız arçaları istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Özellikle de bu türü sevenler tarafından oldukça eğlenceli bulunacaktır.

Editörün Yorumu

OneState, benim de yakın zamanda keşfettiğim ve epey ilgimi çeken bir yapım. Hem görsellik hem oynanış bakımından Grand Theft Auto 5 ile büyük benzerlikler taşıyor. Her geçen gün daha da çok oyuncuya ulaşan oyuna eklenen bu yeni karakterlerinse özellikle Breaking Bad hayranlarının dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Moncada kardeşler, bu evrenin gerçekten de önemli karakterleri arasında ve birçok kişi tarafından seviliyor. Dolayısıyla bu karakterleri sevenler de OneState'i oynamak isteyecektir.