Fark Eden Sayısı Çok Az: TWD Dizisindeki Bu Detay Gündem Oldu!

The Walking Dead, hiç şüphesiz dünyanın en popüler dizilerinden biri. Zombi kıyametinin gölgesinde verilen hayatta kalma mücadelesini konu eden bu kült dizi, karanlık atmosferi ve gerilimi yüksek sahneleriyle hafızalara kazınırken, ufak sürprizleriyle de şaşırtabiliyor. Çoğu izleyicinin gözünden kaçan ve 4. sezona gizlenmiş eğlenceli bir detay ise sosyal medyada gündeme geldi.

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TWD’de Korsan Mizahı

4. sezon, Rick ve grubunun hayatta kalma savaşının zirve yaptığı, izleyenlerin nefesini tutarak izlediği bölümleriyle öne çıkmıştı. Bir yandan hapishaneyi saran ölümcül grip salgını, diğer yandan Vali’nin geri dönüp saldırıya geçmesi tansiyonu iyice yükseltmişti.

Woodbury’nin yok oluşunun ardından tek başına yola çıkan Vali, bu süreçte Tara, kız kardeşi Lilly, babaları ve Lilly’nin küçük kızı Meghan’la karşılaştı. Birlikte kalmaya başladıkları apartmanda geçen bir sahnede ise dikkatli gözlerden bile kolayca kaçabilecek ufak bir ayrıntı vardı.

Vali’nin yorgunluktan kanepeye uzandığı sahnede, başının altındaki yastıktaki papağan figürü tam omzunun hizasına denk gelmişti. Sakallı, dağınık ve çökmüş haliyle birleşince Vali adeta korsan kılığına bürünmüş gibi görünüyordu.

Vali’ye hayat veren David Morrissey, bu sahneyle ilgili yıllar sonra yaptığı açıklamada set ekibiyle birlikte bu detayı çekimden sonra fark ettiklerini ve çok eğlendiklerini paylaştı. Böylesine karanlık atmosfere sahip bir dizide bile böyle tesadüfi ve komik anların ortaya çıkması, oyuncuların da moralini yükseltmişti.

Peki siz bu sahnedeki korsan göndermesini fark etmiş miydiniz? Yorumlarda buluşalım.