İzleyiciler tarafından sabırsızlıkla beklenen The Walking Dead: World Beyond fragmanı yayımlandı. The Walking Dead evreninde geçecek olan dizinin fragmanı yoğun ilgi gördü. Nebraska'da geçen yeni The walking Dead dizisi, zombi salgınının yaşandığı bir dünyada yetişen bir grup gencin maceralarına tanık olacağız. The Walking Dead: World Beyond için yayımlanan fragman ile ilgili detaylar haberimizde.

The Walking Dead: World Beyond Fragmanı Neler Sunuyor?

Scott M. Gimple ve Matthew Negrete'nin yapımcılığını üstlendiği yeni The Walking Dead: World Beyond dizisinde Iris, Hope, Elton ve Silas isimli gençler ilk kez evlerinden ayrılıp bir maceraya atılacak. Gençler çıktıkları bu macerada çok sayıda zombi tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. The Walking Dead hayranları yayımlanan fragmana yoğun ilgi gösterdi.

Çok sayıda izleyicinin sabırsızlıkla beklediği The Walking Dead: World Beyond toplamda iki sezondan oluşacak ve her sezonda 10 bölüm yer alacak. Bir grup gencin tehlikeli bir maceraya çıktığı yeni The Walking Dead dizisinin ilk bölümü 4 Ekim 2020 tarihinde AMC kanalında yayımlanacak. The Walking Dead: World Beyond yeni bir kadro ile izleyicilerin karşısına çıkacak.

The Walking Dead: World Beyond dizisinin oyuncu kadrosunda Aliyah Royale, Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Annet Mahendru, Nico Tortorella, Joe Holt, Aaron Snyder, Christina Marie Karis, Samantha Lorraine, Jelani Alladin, Christina Brucato ve daha birçok oyuncu yer alıyor.

Yeni AMC dizisi The Walking Dead: World Beyond için yayımlanan fragmana aşağıda yer alan yoantıcıdan izleyebilirsiniz. Yeni The Walking Dead dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? The Walking Dead: World Beyond ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.