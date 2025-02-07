1.529 TL Değerindeki Popüler Oyun Ücretsiz Oldu! Kütüphanenize Ekleyin

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan strateji oyunu ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Kampanya kapsamında HUMANKIND isimli oyunu herhangi bir ücret ödemeden sahip olabilirsiniz. Üstelik herhangi bir şart da bulunmuyor.

AMPLITUDE Studios tarafından geliştirilen HUMANKIND'i kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz. Kampanya 13 Şubat 2025 saat 19.00'da sona erecek. İşte Steam'deki değeri 42,49 dolar (1.529 TL) olan oyuna ücretsiz sahip olmak için yapmanız gerekenler!

HUMANKIND Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Epic Games Store'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Oyunun sayfasını görüntüleyin.

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HUMANKIND Nasıl Bir Oyun?

AMPLITUDE Studios tarafından geliştirilen HUMANKIND, strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Kendi uygarlığımızı oluşturduğumuz oyunda Antik Çağ'dan başlayıp Modern Çağ'a doğru yolculuk yapıyoruz. Çok kültürün yer aldığı yapımda Oyunda Ticaret, diplomasi ve savaş sistemleri de yer alıyor.

HUMANKIND Minimum Sistem Gereksinimleri