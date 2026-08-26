Xiaomi'den Yeni Telefon! 120Hz Ekran, 6.000 mAh Batarya ve Dahası

Xiaomi yeni bir Android telefon tanıttı. Böylece Redmi 17C 5G'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

Redmi 17C 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 810 nit

810 nit İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera (f/1.8) ve yardımcı lens

50 MP ana kamera (f/1.8) ve yardımcı lens Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 33W

Redmi 17C 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 810 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görebilir ancak dışarıdayken güneş ışığı atlında ekranı görmek oldukça zor.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değer. Geniş görüş açısına sahip IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu arada serinin bir önceki modeli Redmi 15C 5G'de 6,9 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 810 nit parlaklık mevcut.

Redmi 17C 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, battle royale türünün başarılı örneği PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS, en popüler MOBA oyunlarından biri olan Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. MediaTek tarafından geliştirilen bu işlemcinin Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G, vivo V50 Lite 5G ve OPPO A6 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda yer aldığını belirtelim.

Redmi 17C 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve yardımcı lens bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Redmi 15C 5G'de de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Redmi 17C 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Xiaomi'nin yeni telefonu 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Ciha ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada Redmi 15C 5G'de de 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Redmi 17C 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Redmi 15C, Redmi Note 15 serisi ve Redmi 15 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi 17C 5G'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Redmi 17C 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Redmi 17C 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Redmi 17C 5G için 220 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 10 bin 585 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunarsa vergili fiyatı 20 bin TL civarında olabilir. Redmi 17C 5G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu da telefon kullanım deneyimini doğrudan olumlu yönde etkiliyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.

Günümüzde 64 GB depolama alanının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Hatta 128 GB bile uzun süreli kullanımda yetersiz kalabiliyor. Bu arada telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.