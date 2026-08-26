Lenovo 24 GB RAM'li Oyun Tableti Tanıttı! 165Hz OLED Ekrana Sahip

Lenovo, Legion Y700 Infinite isimli yeni bir oyun tableti tanıttı. Bununla birlikte cihazın özellikleri ve fiyatı belli oldu. 12 GB, 16 GB ve 24 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneğine sahip tablette Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Tablet ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor.

Lenovo Legion Y700 Infinite'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 8,4 inç

8,4 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

1600 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Parlaklığı: 4.000 nit

4.000 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading sürümü

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading sürümü RAM: 12 GB / 16 GB / 24 GB

12 GB / 16 GB / 24 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 7.470 mAh

7.470 mAh Hızlı Şarj: 68W

68W Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Kalınlık: 6,5 mm

6,5 mm Ağırlık: Yaklaşık 298 gram

Lenovo Legion Y700 Infinite'in Ekran Özellikleri Neler?

8,4 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, OLED ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 4.000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesini sağlıyor. Böylece tablet dışarıda rahatça kullanılabilecek. Çok canlı renklere sahip OLED siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor.

z değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir. Karşılaştırma yapmak gerekirse Lenovo Legion Y700 2026'da 8,8 inç ekran boyutu, 1904 x 3040 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 165Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık mevcut.

Lenovo Legion Y700 Infinite'in İşlemcisi Nasıl?

Tablet gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Leading sürümünden alıyor. Bu işlemci, çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip aksiyon RPG oyunları Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS, battle royale oyunu PUBG Mobile ve MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Söz konusu işlemcinin standart sürümünde 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Leading sürümü ise 4.74 GHz hıza kadar ulaşabiliyor. Bu arada Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi daha önce Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti.

Lenovo Legion Y700 Infinite'in Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise görüntülü görüşmek ve selfie çekmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli Lenovo Legion Y700 2026'da da aynı kamera çözünürlükleri mevcut.

Lenovo Legion Y700 Infinite'in Bataryası Kaç mAh?

Legion Y700 Infinite, 7.470 mAh batarya kapasitesine sahip. Tablet, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 68W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada Legion Y700 2026'da 9.000 mAh batarya kapasitesi ve 68W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Lenovo Legion Y700 Infinite Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo Legion Y700 Infinite'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Lenovo Yoga Tab ve Lenovo Idea Tab dahil olmak üzere pek çok mobil cihaz satılıyor. Dolayısıyla Lenovo Legion Y700 Infinite'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Lenovo Legion Y700 Infinite'in Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 5.499 yuan (39.399 TL)

5.499 yuan (39.399 TL) 16 GB RAM ve 512 GB Depolama: 6.499 yuan (46.564 TL)

6.499 yuan (46.564 TL) 24 GB RAM ve 1 TB Depolama: 8.499 yuan (60.894 TL)

Lenovo Legion Y700 Infinite'in 5 bin 499 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 39 bin 399 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 49 bin TL civarında olabilir. Lenovo Legion Y700 Infinite'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Bu arada tabletin yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.