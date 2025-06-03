The Witcher 4'ten Herkesi Heyecanlandıran İlk Oynanış Videosu Geldi! (Video)

Dünyaca ünlü fantastik RPG serisi The Witcher cephesinde uzun süredir beklenen bir gelişme yaşandı. Serinin geliştiricisi CD Projekt Red, merakla takip edilen The Witcher 4 için ilk oynanış videosunu resmen yayınladı.

İlk kez State of Unreal 2025 etkinliğinde oyunseverlerle paylaşılan bu görüntüler, oyunun teknik gücünü net biçimde ortaya koydu. Işın izleme (RTX) ve 4K çözünürlük gibi üst düzey grafik özellikleriyle dikkat çeken video, oyuncularda büyük bir heyecan yarattı.

The Witcher 4 Neler Vadediyor?

Etkinlik kapsamında sahnelenen video, The Witcher 4’ün PS5'te gerçek zamanlı çalışan versiyonundan görüntüler içeriyor. Videonun başlangıcında, yetişkin Ciri’nin bir canavar saldırısı sonrası hasar almış bir vagona rastlamasıyla başlayan sinematik bölüm, doğrudan oynanış sekansına sorunsuz şekilde bağlanıyor.

Video sahneleri arasında Ciri'nin sadık atı Kelpie'nin de ilk kez oyuncuların karşısına çıktığını görüyoruz. Unreal Engine 5’in Chaos Flesh Solver adlı fizik sisteminin yanı sıra yapay zeka destekli deformasyon teknolojisi, Kelpie’nin kas hareketlerini ve deri esnekliğini son derece gerçekçi şekilde yansıtıyor.

Grafik anlamında bir diğer çarpıcı unsur, çevre tasarımında kullanılan Nanite Foliage teknolojisi oldu. Bu sayede oyun, son derece yoğun ve ayrıntılı doğal ortamlar, canlı bitki örtüsü ve atmosferik derinlik sunabiliyor.

Demoda ilerledikçe Ciri, Vargrest adlı kalabalık bir şehre adım atıyor. Bu şehirde yüzlerce NPC'nin günlük yaşam aktiviteleri son derece doğal animasyonlarla aktarılıyor. Üstelik yüksek sayıda karaktere rağmen sistemde hiçbir performans düşüşü yaşanmıyor.

İşte The Witcher 4'ün ilk oynanış videosu:

Oynanış görüntülerinin sergilendiği sunumun sonunda söz alan CD Projekt Yetkilileri, The Witcher 4’ün bugüne dek geliştirilen en büyük, en dinamik ve en etkileyici açık dünya Witcher oyunu olacağını belirtti. Oyunun 2026 yılı içinde piyasaya çıkması bekleniyor. Gelişmeler için takipte kalın!