The Witcher 3'ün 10. Yılına Özel Kontrolcüler Dakikasında Peynir Ekmek Gibi Sattı

The Witcher 3 oyuncularının ve koleksiyoncuların yeni gözdesi olacak özel versiyon Standart ve Elite modelleri iki ayrı özellikle Xbox'ın resmi sitesinde satışa sunuldu. Sınırlı stoklarla görücüye çıkan bu modeller, çıktıktan dakikalar sonra tükendi. Şu anda web sitesinde her iki sürümde de "Sold out" ibaresi yer alıyor.

Çoğunlukla siyah ve kül rengi tonlarla bezenmiş kontrolcünün ortasında "beyaz kurt" başı amblemi yer alıyor. Kontrolcünün sağ kabzasında ise kırmızı renkte bir pençe izi var.



The Witcher 3 — 10. Yıl Özel Standart ve Elite Kontrolcüler

İki cihaz da Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows PC, Android, and iOS sistemlerle kolayca eşleştirilebiliyor ve cihazlar arasında geçiş sağlanabiliyor. İki versiyonda da 40 saate kadar pil ömrü var.

Elite cihaz diğerinden şu özelliklerle ayrılıyor:

3 kademeli ayarlanabilir çubuk gerginliği

Macro ataması

Standart cihazın fiyatı 79.99$ (yaklaşık 3.122₺), Elite sürümün ise 169.99$ (yaklaşık 6.635₺) olarak belirlendi. Ancak belirtildiği gibi bu ürünler çıkar çıkmaz tükendi.

Siz The Witcher 3 için hazırlanan bu özel seriyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.