Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'in İadesi Onandı!

Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesi, Durres Temyiz Mahkemesi tarafından onandı. Alınan karar sonucunda Özer'in Türkiye'ye iade edileceği kesinleşti. Yaşanan gelişmeye dair merak edilen detaylar haberimizde.

Thodex Kurucusu Faruk Fatih Öner Ne Zaman İade Edilecek?

Arnavutluk Mahkemesi, 17 Kasım tarihinde kripto para borsası THODEX Kurucusu Özer'in Türkiye'ye iadesine karar vermişti. CNN Türk'teki habere göre Durres Temyiz Mahkemesi bugün Özer için verilen iade kararını onadı. Özer'in önümüzdeki günlerde Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

Türkiye merkezli kripto para borsası THODEX, geçtiğimiz yıl büyük bir vurgun ile gündeme gelmişti. Borsadaki tüm kripto paraları alarak kayıplara karışan Faruk Fatih Özer'in ilk olarak Tayland'a kaçtığı iddia edilmişti ancak yapılan araştırmanın ardından Özer'in Arnavutluk'a gittiği gün yüzüne çıkmıştı.

Yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ettiği ve 2 milyar dolar ile kaçtığı iddia edilen Özer'in yakalanması için çok sayıda baskın yapılmıştı. Güvenlik güçleri tarafından kimlikleri tespit edilen bu kişilerin ikamet ettiği eve operasyon düzenlenmişti.

Gerçekleştirilen operasyonda Özer'i evde sakladıkları düşünülen Arnavutluk vatandaşı 2 kişi gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz aylarda ise Arnavutluk polisi, uzun bir süredir kırmızı bülten ile aranan Faruk Fatih Özer'i yakalamıştı. Özer'in Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandığını açıklamıştı.