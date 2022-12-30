5G Çalışmaları Sürüyor: 400 Gigabit Hıza Ulaşıldı!

Ülkemizde 5G için hazırlık çalışmaları hâlâ sürmekte ve pek çok operatör ve altyapı şirketi bu alandaki çalışmalarını 2023 yılı öncesinde giderek hızlandırıyor. Bu bağlamda ülkemizin popüler operatör şirketlerinden Vodafone, birden fazla tedarikçili ve çok katmanlı 400 gigabit hız denemesini gerçekleştirdi.

Artan veri ihtiyaçlarını daha hızlı ve ulaşılabilir şekilde çözmek isteyen Vodafone, 400 gigabit hız denemesini gerçekleştiren ilk operatör olmayı başardı. Vodafone hız denemelerinde Acacia Bright 400ZR+ modülleri ve Cisco yönlendiricilerini kullandı.

Tuzla ve Esenyurt'taki veri merkezleri arasında gerçekleştirilen testlerde 400 gigabit hıza ulaşılabildi. Vodafone bu teknoloji kapsamında artık müşterilerine çok daha hızlı ve daha güvenilir hizmet sağlamayı planlıyor.

Vodafone 400 Gigabit Hıza Ulaşan İlk Operatör Oldu

Tüm faydalar bununla da sınırlı değil. Enerji verimliliğinin artması ile birlikte küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye de destek olunacak. Testle ilgili görüşlerini paylaşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Özdemir şu ifadeleri kullandı: