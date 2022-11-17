THODEX Kurucusu Faruk Fatih Özer İçin Karar Verildi!

THODEX Kurucusu Faruk Fatih Özer için karar çıktı. Arnavutluk Mahkemesi, Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi. Yaşanan gelişmeye dair merak edilen detaylar haberimizde.

Türkiye merkezli kripto para borsası THODEX, geçtiğimiz yıl büyük bir vurgun ile gündeme gelmişti. Borsadaki tüm kripto paraları alarak kayıplara karışan Faruk Fatih Özer'in ilk olarak Tayland'a kaçtığı iddia edilmişti ancak yapılan araştırmanın ardından Özer'in Arnavutluk'a gittiği ortaya çıkmıştı.

Yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ettiği ve 2 milyar dolar ile kaçtığı iddia edilen Özer'in yakalanması için çok sayıda baskın yapılmıştı. Güvenlik güçleri tarafından kimlikleri tespit edilen bu kişilerin ikamet ettiği eve operasyon düzenlenmişti.

Gerçekleştirilen operasyonda Özer'i evde sakladıkları düşünülen Arnavutluk vatandaşı 2 kişi gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz aylarda ise Arnavutluk polisi, uzun bir süredir kırmızı bülten ile aranan Faruk Fatih Özer'i yakalamıştı. Özer'in Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandığını açıklamıştı.

THODEX Kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye İade Edilecek

Akşam'daki habere göre Faruk Fatih Özer ile ilgili karar çıktı. Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası THODEX Kurucusu Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi.