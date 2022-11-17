Pegasus'un Bilet Bilgisi SMS'i İçin İstediği Ücret Dudak Uçuklattı!

Bazı uçuş şirketleri biletleri e-postanın yanı sıra SMS ile telefonunuza da gönderim sağlamak için ekstra ücretler isteyebiliyor. Pegasus da bu şirketlerden biri ancak bir vatandaş, fiyatı belirtilmeyen SMS hizmetini kabul etmesi sonrası yansıyan ücreti görünce şaşırdı ve deneyimini paylaştı.

İlk olarak Ekşi Sözlük üzerinde paylaşılan bu durum bilet ayrıntılarının SMS ile gönderiminde alınan ücretle ilgili. Bilet satın alımı sonrası kullanıcının inisiyatifine sunulan "Bilet bilgilerimi ücretli SMS olarak almak istiyorum." seçeneğini seçen vatandaş merak edip müşteri hizmetlerini araması sonrasında bu ücretli SMS bilgisinin 57,98 TL tutarında olduğunu öğreniyor.

Pegasus Bilet Bilgisi SMS'i İçin 57,98 TL Talep Etti

Olayı aktaran Ekşi Sözlük kullanıcısı 57,98 TL tutarında SMS ücretini müşteri hizmetleriyle konuşarak öğrendiğini aktarsa da SMS bilgisi seçildiği sırada ücretin gözüktüğünü belirten ve görsellerle destekleyen kullanıcılar da mevcut. Özellikle geçen yıl bu hizmeti kullanan kullanıcılar yaklaşık 2 TL civarında ücret ödediğini belirtiyor.

Bu artışın tam olarak neyden kaynaklandığını bilmek şu noktada zor ama bu hizmetin artık 3 euro üzerinden ücretlendirildiğini belirten kullanıcılar da mevcut. Yine de ücret tam anlamıyla gözükmüyorsa benzeri SMS veya hizmet ücretleriyle karşılaşmak istemeyenlerin dikkatli olmasında fayda var.

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