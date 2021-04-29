THODEX Vurgununun Miktarı Belli Oldu: İçişleri Bakanı Açıkladı!

THODEX vurgununun miktarı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı. Yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer ile ilgili yürütülen operasyonlarda son durumu anlatan Bakan Soylu, şu ana kadar tespit edilen miktarı söyledi. Bakan Soylu tarafından yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

THODEX Vurgununun Miktarı Açıklandı

Yurt dışına kaçtığı tespit edilen kripto para borsası THODEX Kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanması için 4 ülkeye ekip gönderildiğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Kırmızı bültenle yakalandığı zaman bu ülkelerin önemli bölümüyle iade anlaşmamız var. İnşallah yakalanacaktır, iade de almış olacağız" şeklinde konuştu.

Şu ana kadar gözaltı kararı verilen 82 kişiden 77'sinin yakalandığını belirten Bakan Soylu, hala gözaltında olanların bulunduğunu ve sorgulamalarının devam ettiğini açıkladı. Habertürk'teki habere göre Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ve polis teşkilatı ile görüştüklerini ifade eden Bakan Soylu, Özer'in yerini tespit etmek için internet üzerinden teknik takip yapmaya çalıştıklarını duyurdu.

Bakan Süleyman Soylu, THODEX'in 2 milyar dolar dolandırdığı iddiası ile ilgili de açıklama yaptı. Bu konuda bilirkişilerin de çalıştığını söyleyen Bakan Soylu, şu ana kadar 2 milyar dolara ilişkin elde edilen bir bulgu olmadığını ifade etti ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"108 milyon dolar var. Bu büyük bir para mı, büyük para. 108 milyon dolar da büyük para yani az bir para değil. Buna yönelik olarak birkaç tane daha böyle iş çıktı. Hemen arkadaşlarımız ilgili savcılarla görüşerek gözaltı yaptılar ve burada gerekli tedbirler de aldılar."

"Yakalanması eli kulağında diyebilir miyiz?" sorusunu yanıtlayan Bakan Soylu, "Net bir şey söylemem doğru olmayabilir" ifadelerini kullandı. Özer'in tek başına olup olmadığına ilişkin sorulan soruyu cevaplayan Bakan Soylu, "Aldığımız bilgiler var ama soruşturmanın gizliliğine riayet edelim" sözlerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Özer'in ağabeyi Güven Özer'in Pendik'teki evine baskın düzenleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evde birçok şirket dokümanlarının ve dijital belgeleri ele geçirmişti. Özer'in kız kardeşi Serap Özer ise Kocaeli'ndeki saklandığı evinde gözaltına alınmıştı.