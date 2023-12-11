Threads Sonunda AB Ülkelerine Açılıyor: Kullanıcı Sayısında Artış Görülebilir!

X'in (eski adıyla Twitter) Meta'ya ait rakibi Threads, Temmuz ayında faaliyetlerine başlamıştı ancak yeni platform şimdiye kadar pek çok Avrupa ülkesinde kullanıma sunulmamıştı. Bu durumun bu hafta değişeceği bildiriliyor.

Threads, web sitesine sessizce bir geri sayım sayacı ekledi ve bu geri sayım yalnızca platformun henüz mevcut olmadığı pazarlarda, yani Avrupa Birliği'nde (AB) görülebiliyor.

Threads Üç Gün Sonra AB Ülkelerinde Kullanıma Sunulacak

Geri sayıma göre şu anda üç gün var, bu da Threads'in 14 Aralık Perşembe günü AB'de piyasaya sürülmeye hazır olduğu anlamına geliyor.

Ayrıca bir Threads kullanıcısı, AB'deki Instagram kullanıcılarının Instagram uygulamasında "ticket" araması yaparak Threads için dijital bir davetiye ve lansman zamanını öğrenebileceklerini de belirtti.

Bu yine de Threads için gecikmiş bir genişleme olacak. Kazandığı popülariteyi hızla kaybeden platform, onca geçen ay sonrasında Avrupa Birliği ülkeleri için daha yeni piyasaya sürülecek. Bu kararın arkasında yasal nedenler olduğu düşünülüyor.

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