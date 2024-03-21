Threads'e Tinder Benzeri Özellik Geliyor: Algoritma İçin İçerik Kaydırılacak!

Threads, keşfet algoritmasını geliştirmek için kaydırma özelliği üzerinde çalışıyor. Söylentilere göre, kullanıcıların algoritmalarını ayarlamalarına yardımcı olduğundan bu özelliğin adı ''Algo Tune'' olacak.

Bu özellik Tinder tarzı flört uygulamalarına çok benziyor. Kullanıcılar bir gönderiyi beğenip benzer içerikleri görmek isterse, o gönderiyi sağa kaydıracak. Beğenmez ise sola kaydırarak o tarz içerikleri keşfedinden azaltacak.

Algoritma, bu kaydırmaları dikkate alarak akışı kullanıcının istediği gibi ayarlayacak. Meta CEO'su Mark Zuckerberg bu konu hakkında şunu söylüyor:

''Akışınızda daha fazla ne görmek istediğinizi bize bildirmenin kolay bir yolu.''

Kaydırma Özelliğini Kimler Kullanabilecek?

Bu özellik hala deneme aşamasında, bu nedenle yalnızca sınırlı Threads kullanıcılarına açık. Şirket, kaydırmanın algoritmayı nasıl etkileyeceğine dair net bir açıklama da henüz yapmadı.

Meta, son zamanlarda ''platformlar arası paylaşım'' denen özelliğinin de önizlenimini gerçekleştirdi. Bu özellik, Threads gönderilerinin diğer sosyal medya uygulaması Mastodon'da paylaşılmasına izin verecek.

Şirketin ayrıca kullanıcıların taslakları kaydetmelerine ve fotoğraflarını doğrudan uygulama içinde çekmelerine izin veren bazı özellikleri test ettiği de söyleniyor.