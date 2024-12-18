Aylarca Süren Çalışmanın Ardından Gelen Yenilik: Threads Planlanabilir Paylaşımları Test Ediyor

Instagram'ın yöneticisi Adam Mosseri, Threads üzerinde post planlama özelliğinin test edildiğini duyurdu. Mosseri, yeniliği duyururken, yanıtların planlanamayacağını da vurguladı. “Replies cannot be scheduled,” diyerek Threads'ın gerçek zamanlı ve canlı bir sohbet ortamı yaratma amacına sadık kalmak istediğini belirtti.

Mosseri, bu özelliğin geliştirilmesinin aylarca sürdüğünü ifade etti. Geçtiğimiz hafta Threads, önerilen kişilerden oluşan "küresel koleksiyonları" sunarak Bluesky’nin başlangıç paketlerine benzer bir özelliğini tanıtmıştı.

Threads bu kulvarda adımlar atarak Bluesky'a rakip olmak istiyor desek yeridir.

Günlük 100 Milyon Aktif Kullanıcı

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, dün itibariyle Threads'in günlük 100 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı. Bu, şirketin X (eski Twitter) rakibi için ilk kez açıklanan günlük aktif kullanıcı verisi oldu.

Threads'in aylık aktif kullanıcı sayısı ise 300 milyonu aşkın.

Şu anda Bluesky, karşılaştırmalarda çok daha küçük bir platform olarak kalıyor ancak Bluesky'ın hızla gelişmekte olduğunu ve özellikle X'ten Bluesky'a büyük bir "göç" yaşandığını hatırlamakta fayda var.

Instagram DM Planlama

Instagram zaten uzun zamandır feed paylaşımlarını planlama özelliğini sunuyor. Geçtiğimiz hafta bu özel mesajlar (DM) için de aktif hale getirildi. Threads, bu özellikleri kendi yapısına entegre ederek kullanıcılara daha fazla kontrol sunmak istiyor.