Threads Gelişmeye Devam Ediyor: "Düzenle" Butonu Yolda!

Threads uzun süredir kendine yeni özellikler ekliyor. Son olarak hesaplar arasında geçiş yapma özelliği geldi. Bu, kullanıcıların diğer hesaplarına girmek için mevcut hesaplarından çıkış yapmak zorunda kalmamasını sağlıyor.

Bir diğer yenilik ise Threads servisinin web sürümünde artık kişiler başka bir paylaşımı alıntılayarak yeni bir paylaşım da yapabiliyor.

Threads uygulamasını daha fazla göz önünde tutmak isteyen İnstagram şimdi ise "düzenle" butonunu getirmeyi düşünüyor. Bunu bir X paylaşımı ile duyurdu.

#Threads is working on the ability to edit posts within 5 minutes 👀 pic.twitter.com/TlyoieQNcM — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 21, 2023

Düzenleme Süresi Kaç Dakika Olacak?

Alessandro Paluzzi tarafından bulunan bu özellik devreye alındığı zaman, kişiler yaptıkları post paylaşımları üzerinde paylaşım sonrası değişiklik yapabilecek.

Bunun için 5 dakikalık bir düzenleme süresi vereceği ortaya çıkan Instagram, bu konuda kullanıcıları memnun edecek çünkü artık birçok serviste düzenle butonu yer alıyor.

Bu sayede artık ufak yazım hataları için paylaşımların silinip tekrar atılmasına gerek kalmayacak böylece kullanıcıların uygulama içerisindeki konforu artacak.

Sizin bu yenilikler hakkındaki düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.