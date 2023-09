Threads Gelişmeye Devam Ediyor: "Düzenle" Butonu Yolda!

Threads uzun süredir kendine yeni özellikler ekliyor. Son olarak hesaplar arasında geçiş yapma özelliği geldi. Bu, kullanıcıların diğer hesaplarına girmek için mevcut hesaplarından çıkış yapmak zorunda kalmamasını sağlıyor.

Bir diğer yenilik ise Threads servisinin web sürümünde artık kişiler başka bir paylaşımı alıntılayarak yeni bir paylaşım da yapabiliyor.

Threads uygulamasını daha fazla göz önünde tutmak isteyen İnstagram şimdi ise "düzenle" butonunu getirmeyi düşünüyor. Bunu bir X paylaşımı ile duyurdu.

#Threads is working on the ability to edit posts within 5 minutes 👀 pic.twitter.com/TlyoieQNcM