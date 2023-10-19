Threads'e Gelecek Yeni Özellikler Açıklandı!

Threads, telefonunuzun ana ekranındaki kaybettiği yerini kazanma görevini, kullanıcılarının ilgisini çekecek yeni özellikleri düzenli olarak yayınlayarak yapmayı planlıyor. Şirket son sürümünde birkaç yeni ve "gizli" özelliği ortaya çıkardı.

Instagram Başkanı ve Threads patronu Adam Mosseri, bir gönderi aracılığıyla uygulamaya gelecek birkaç özelliği açıkladı. Bu yeni özellikler, uygulamanın kullanıcı deneyimini zenginleştirebilecek küçük detaylar olsa da genel deneyimi artırmayı başarması bekleniyor.

Bir Gönderide Bahsedilen Herkesi Görüntüleme

Mobil uygulamalarda, artık bir gönderide adı geçen herkesi görüntülemek için gönderiye uzun basabilirsiniz. Uygulamanın alt kısmında, gönderide kimlerden bahsedildiğini gösteren bir panel yer alacak.

Burada herkesi tek tek takip edebilir ya da "Tümünü takip et" seçeneğini seçebilirsiniz. Bonus olarak, aynı metni yeni bir gönderide kullanmak veya başka bir uygulamada paylaşmak istiyorsanız "Metni kopyala" seçeneği de mevcut.

Medya Eklerini Kopyala/Yapıştır

Gönderi paylaşımını kolaylaştırmak için artık medya eklerini kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

Önceden bir gönderi oluştururken cihazınızın dosya yöneticisinden bir resim veya video eklemek için medya simgesine tıklamanız gerekiyordu. Artık bu işlem kopyala/yapıştır kadar kolay ve panonuzda zaten kayıtlı olan bir şeyi eklemek istediğinizde size zaman kazandırabilir.

Instagram Hesaplarını Etiketleme

Sadece Threads içindeki diğer hesapları etiketlemekle kalmıyor, artık Instagram hesaplarını da etiketleyebiliyorsunuz. Etiketleme yaparken, artık Instagram hesaplarının otomatik tamamlama seçeneklerinde yer aldığını görebilirsiniz.

Etiketlemek istediğiniz hesap henüz Threads'e kaydolmadıysa ancak Instagram kullanıyorsa bu harika bir özellik. Bu, daha fazla Instagram kullanıcısını Threads'e kaydolmaya ve bu şekilde daha fazla görünürlük kazanmaya teşvik edebilir.

Threads'e gelecek yeni özellikler şimdi bunlar ancak şirket düzenli olarak uygulamayı güncellemeye ve yeni özellikler getirmeye devam edecek.