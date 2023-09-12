Threads Gönderi Aramalarına Sınırlama Getirdi! Peki Neden?
Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan Threads gönderi arama özelliği görünüşe göre bir dizi sınırlamayla gelmiş durumda. İşte detaylar?
Threads'in kısa süre önce tanıttığı anahtar kelime arama yeteneklerinin Threads'teki tüm gönderiler için çalışmayacağı ortaya çıktı. Uygulama şu anda "aşılar", "covid" ve daha önce Meta'nın platformunda yanlış bilgilerle ilişkilendirilen kelimelerin diğer varyasyonları da dâhil olmak üzere bir dizi "potansiyel olarak hassas" kelime için aramaları engelliyor.
Şirket, "covid", "koronavirüs", "covid-19", "aşılar" ve "covid aşıları" gibi covid ve aşılarla ilgili terimlerin yanı sıra "gore", "nude" ve "sex" gibi potansiyel olarak hoş olmayan içeriklerle ilişkili diğer terimleri de engellemişe benziyor.
Şirket, The Post'a yaptığı açıklamada aramaları engellediğini doğruladı ve bunu geçici bir önlem olarak nitelendirdi.
Meta Daha Önce de Arama Sınırlamaları Uygulamıştı
Meta'nın geçmişi, şirketin Threads'te arama konusunda temkinli olmak için iyi nedenleri olduğunu gösteriyor. Instagram'ın arama algoritması yıllarca pek çok farklı konuda eleştirilmişti.
Meta daha önce hem Facebook hem de Instagram'da arama işlevselliğini sınırlandırmış olsa da şirket genellikle doğrudan toplum tarafından kabul görmeyen etiketlere ve gönderilere müdahale ediyordu. Diğer durumlarda ise şirket, aşılar gibi konularda arama sonuçlarını temizlemek için çalışmış ve kullanıcıları resmî kaynaklara yönlendiren uygulama içi bilgilendirmeler yayınlamıştı.
Threads'in Yeni Özelliği Kullanıma Sunuldu: Gönderiler Arasında Arama Yapmak Artık Mümkün!
X'in rakibi olarak Meta tarafından piyasaya sürülen sosyal medya platformu Threads her geçen gün yeni özellikler kazanmaya devam ediyor.
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