Threads'in Yeni Özelliği Kullanıma Sunuldu: Gönderiler Arasında Arama Yapmak Artık Mümkün!

X'in rakibi olarak Meta tarafından piyasaya sürülen sosyal medya platformu Threads her geçen gün yeni özellikler kazanmaya devam ediyor.

Threads'te Artık Gönderiler Arası Arama Yapmak Mümkün

Bugünkü yeni gelişme ile birlikte Threads artık gönderiler arasında arama yapma özelliğine sahip. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, platformda yayınladığı bir gönderide, özelliğin İngilizce ve İspanyolca konuşulan "çoğu" ülkede kullanıma sunulduğunu ve yakında daha fazla ülkede de kullanıma açılacağını söyledi.

Meta sözcüsü Seine Kim, The Verge'e yaptığı açıklamada, şu anda özelliğin hem ABD hem de İngiltere'ye geldiğini ve platformun web uygulamasında da kullanıma sunulduğunu doğruladı. Threads özelliği ilk olarak Ağustos ayında Avustralya ve Yeni Zelanda'da test etmeye başlamıştı.

Threads Gönderiler Arası Arama Yapma Özelliği Nasıl Kullanılıyor?

Yeni gönderiler arasında arama yapma özelliği, platformdaki gönderiler arasında belirli bir anahtar kelimeye göre arama yapmanızı sağlıyor. Daha önce Threads yalnızca kullanıcılar arasında arama yapmanıza izin veriyordu.

Şu anda forumlarda kullanıcılar uygulamayı güncelledikten sonra Threads'te bu özelliği görmeye başladığını belirtiyor ancak Meta'ya göre özellik hâlâ test aşamasında.

Peki siz Threads kullanmaya devam ediyor musunuz? Uygulama ve yeni özelliği hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.