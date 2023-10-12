Threads, Rakibinin Aksine Haberleri Ön Plana Çıkarmayacak!

Instagram Başkanı Adam Mosseri, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Threads'te paylaşılan haberleri ön plana çıkarmayacaklarını söyledi.

Kullanıcılar İsrail-Hamas çatışması, Ukrayna savaşı ve 2024 seçimleri hakkında güncel bilgiler için Threads'e akın ediyor ancak platform bu içeriklerin bulunmasını kolaylaştırmayacak.

Threads Haberleri Ön Plana Çıkarmayacak

Mosseri, Threads'teki endişeli bir kullanıcıya verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Haber karşıtı değiliz ancak platformdaki haberleri de ön plana çıkarmayacağız. Platformun olgunluğu, fazla esnek bırakmanın dezavantajları ve riskler göz önüne alındığında bunu yapmak çok riskli."

Mosseri, gazeteciliğe Threads'te izin verildiğini ve insanların haber paylaşan hesapları takip edebileceğini yineledi ancak bu açıklama da Meta'nın her şeyden ziyade Threads'i daha çok sohbet ve eğlence ağırlıklı bir platform hâline getirmek istediğini gösteriyor.

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