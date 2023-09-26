Threads'e Beklenen Hesap Silme Özelliği Nihayet Geliyor!

Meta temmuz ayında Threads'i kullanıma sundu. X (eski adıyla Twitter)'in en büyük rakibi olarak piyasaya çıkan Threads uygulaması, daha ilk saatlerden milyonlarca kullanıcıyı kendine çekmeyi başardı.

Ancak uygulamanın bir handikabı vardı; hesap silme işleminde Instagram hesabını da silmek gerekiyordu. Herkes bunu bilerek uygulamayı indirdi ancak sonradan en büyük şikâyet konusu yine hesap silme oldu.

Artık Instagram Hesabından Bağımsız Olacak!

Kullanıcılar Threads'e kaydolurken hesabını silmek istediğinde Instagram hesabını da kapatmak zorunda kalacağını bilerek kaydoldu. Yani Threads ve Instagram birbiriyle bağlantılı iki hesap olarak kullanıldı.

Zamanla uygulamaya karşı ilgi azaldı ve bazı kullanıcılar hesaplarını silmek istedi. Ancak Instagram hesaplarını kaybetmeyi göze alamadıkları için Threds'i telefonlarında tutmaya devam ettiler.

İşte nihayet Meta artık bu duruma bir son veriyor. Aralık ayında kullanıma sunmaya planladığı yeni güncellemesiyle kullanıcıların Threads hesaplarını Instagram'dan bağımsız olarak silmelerine olanak tanıyacak.

Meta'nın ürün gizliliğinden sorumlu şefi Michel Protti, silme talepleri üstüne çok düşündüklerini ancak iki hesabı birbirinden ayırmanın teknik olarak zor olduğunu belirtti.

Bu sebeple Threads için ayrı bir hesap silme özelliğini kullanıma sunmaya hazırlandıklarını ifade etti.

Peki siz Threads hesabı açmış mıydınız? Açtıysanız hesabınızı silecek misiniz? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.