X'in En Büyük Rakibi Geliyor! 400 Milyon Kullanıcıyı Aştı

Son dönemde X (eski Twitter) platformuna renkli bir alternatif olarak öne çıkan Threads, X'in rekorunu sollamaya çok yaklaştı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından bizzat yapılan paylaşıma göre Threads'in aylık aktif kullanıcı sayısı 400 milyon barajını aştı. Bu, en popüler sosyal medya platformlarından X'i geride bırakmaya yaklaştıklarını gösteriyor.

X için aylık bazda aktif kullanıcı sayısı 600 milyon civarında olduğu söylenmişti. Değer bizzat eski X CEO'su Linda Yaccarino tarafından açıklanmış olsa da, gerçek anlamda bu verilerin doğrulanması mümkün olmadığı için; Threads şu an X'i geçmiş dahi olabilir.

Threads Dört Ayda 80 Milyondan Fazla Büyüdü

Meta, son kullanıcı verilerini en son 30 Nisan 2025’te, Q1 mali raporunda açıklamıştı. O dönemde sayı 320 milyondu; bu da platformun sadece dört ayda önemli bir büyüme kaydettiğini gösteriyor. Mevcut hızını korursa Threads, 2025 yılı bitmeden 100 milyonun üzerinde yeni kullanıcı kazanabilir ve "yeni X" olarak anılmaya başlanabilir.

X'ten Kaçanlar Alternatif Arıyor

Platformu Elon Musk devraldıktan sonra ortadaki tablo bir nev içler acısı olmuştu. Resmi kurumlar ve ünlüler dahil milyonlarca kişi, Musk'ın aşırı sağcı yaklaşımlarından kurtulmak için Bluesky ve Threads gibi platformlara geçiş yapmaya başladı. Hatta eski ABD Başkanı Barrack Obama bile Bluesky'a geçtiğini duyurmuştu.

Pek çok haber kuruluşu, X'in artık bilgi dolu bir platform olmaktan ziyade "zehir saçan" bir bölge haline geldiğini söyleyerek alternatif uygulamalara geçiş yaptı. Threads ve Bluesky'ın ani yükselişindeki ana neden, X'in nabız kaybetmesiydi. Eğer bu ivme devam ederse X, sık kullanılan sosyal medya platformları listesinde geriye düşecek.