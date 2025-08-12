WhatsApp Kullanıcılarının Hayatını Kolaylaştıracak Özellik Yolda

WhatsApp, özellikle grup sohbetlerini kapsayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şimdilik Android kullanıcılarına sunulacağı öğrenilen yeni özellik, grup sohbetlerindeki yöneticilerin daha az efor sarf etmesini sağlayacak. Artık yeni üye ekleme süreci daha hızlı olacak. Grup yöneticileri; grubun davet bağlantısının ve QR kodunun kimler tarafından kullanılacağını seçebiliyor. Grup yöneticisi izin verdiği takdirde, diğer kullanıcılar bir yönetici görevi görerek gruba yeni üyeler ekleyebiliyor. Böylece büyük kitlelere hitap eden gruplarda daha sistematik bir davet sistemi elde ediliyor.

WhatsApp Grup Yöneticilerinin Onayı Olmadan Üye Eklenemeyecek

Bu özellik yöneticiler için kolaylık gibi görünse de kötüye kullanım riski de barındırıyor. WhatsApp yetkilileri, olası kötü niyetli davranışların önüne geçmek adına tam kontrolü yine grubun yöneticisine vermiş. Davet bağlantısını açıp açmamak tamamen onların kararına bağlı olacak.

Eğer grup yöneticisi izin veriyorsa davet linki paylaşılabilecek. Vermiyorsa, klasik üye ekleme yöntemini kullanmaya devam edecekler. Davet linkinin herkes tarafından paylaşılabilir olması şartsa, "Yönetici onaylı kullanıcılar" kısmını aktifleştirerek güvenlik sağlayabiliyorsunuz. Gruba katılan kullanıcılar, etkileşimde bulunabilmek için yöneticinin onayını almak zorunda.

WhatsApp Grup Daveti Nasıl Oluşturulur?

Android ve iPhone'larda grup davet linki oluşturmak için birkaç adımı takip etmeniz gerekiyor. Öncelikli olarak yöneticisi olduğunuz bir gruba giriş yapmalı, ekranın üst kısmındaki (grup adının yazdığı bölüm) şeride tıklanması gerekiyor. Burada "Grup bilgisi" sayfasına tıklayın, aşağı inin ve "Gruba davet et" kısmını bulun.

Burada isterseniz direkt WhatsApp aracılığıyla bağlantıyı gönderebilirsiniz. Veya diğer uygulamalarda paylaşmak için harici bir linki de yine buradan kopyalayabilirsiniz. QR kodu seçeneğini kullanmak için "QR kodunu göster" kısmına tıklamanız gerekiyor.