X Alternatifi Türk Sosyal Medya Uygulaması Saldırıya Uğradı!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu üyesi Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin sosyal medya platformu Next Sosyal'in açık kaynak konumunda olmasından ötürü siber saldırıya maruz kaldığını belirtti. Next Sosyal geliştiricilerinden Mert Delibalta ile bir programa katılan Bayraktar, sorunun platformu 20 dakika kadar kapalı tuttuğunu, ardından sorunun çözüldüğünü aktardı. Saldırının başta 600 milyon kadar istekten oluştuğu aktarıldı. Platform şu an aktif olarak çalışıyor.

Next Sosyal Nasıl Bir Platform?

TEKNOFEST'i arkasına alan Next Sosyal, tamamıyla yerli ve milli imkanlarla üretilerek Türk kullanıcıların beğenisine sunuldu. Açık kaynak kod tasarımıyla geliştirildiği için zaman zaman saldırılara açık olduğu belirtilen Next Sosyal, kendi içinde "T3AI" adlı bir yapay zekâ sistemine sahip ve Türkçe dahil pek çok dilde yanıt verebiliyor.

Next Sosyal kısa sürede 1 milyona yakın kullanıcıya ulaşma yoluna girdi. Bir diğer platform olan X (eski Twitter) gibi ilgi alanlarına göre kişiselleştirilebiliyor; multimedya ve anket gibi çeşitli formatlarda içerik paylaşılmasına izin veriyor.

Next Sosyal'e Nasıl Kayıt Olunur?

Şu anda sadece mobil için desteği bulunan Next Sosyal'e kayıt olmak için birkaç adımı takip etmeniz yeterli. Web kullanıcılarının T3 vakfı resmi URL adresine gitmesi ve buradaki yönergeleri takip etmesi gerekiyor. Mobil kullanıcıların ise Android veya iOS mağazalarından "Next Sosyal" uygulamasını indirdikten sonra kayıt formunu doldurup telefon numarası girilmesi gerekecek.

İşlem tamamlandıktan sonra cep telefonuna gelen kısa mesajın (SMS) içindeki kod, bu noktada kullanılmalı. Devamında uygulamadan "Giriş Yap" butonuna tıklanmalı, ardından TEKNOFEST Sosyal sunucusunu seçip "T3 SSO ile Devam Et" seçeneği seçilmeli.