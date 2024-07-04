Türkiye'den Çekilen Threads'in Kullanıcı Sayısı Açıklandı: X Endişelenmeli mi?

Elon Musk'ın, önceki adıyla Twitter olan X'i satın alması, rakiplerinin iştahını kabarttı. Birçok kullanıcı, Musk'ın politikalarını beğenmediği için platformu akın akın terk etti ve benzer konsepte sahip yeni uygulama arayışlarına girdi. Meta da bu dönemde X'in pazar payına göz dikerek Threads'i kullanıma sundu.

Threads, Aylık 175 Milyon Kullanıcıya Ulaştığını Duyurdu

2023 yılında kullanıma açılan Threads, ilk 24 saatinde 40 milyon kullanıcıya ulaşarak büyük ilgi gördü. O dönem özellikle kendilerine yeni bir platform arayan X kullanıcıları için ciddi bir alternatif olsa da popülaritesini zamanla kaybetti.

Threads, 29 Nisan'da Rekabet Kurumu kararı nedeniyle Türkiye'den çekildiğini açıkladı. Peki, ülkemizdeki kullanıcı kitlesini de kaybeden sosyal mecranın son durumu ne? Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yaptığı son açıklamayla platformun aylık 175 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

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