Threads'in Merakla Beklenen Özelliği Geliyor!

Meta'nın X'e (eski adıyla Twitter) rakip olarak piyasaya sürdüğü mikroblog platformu Threads, Temmuz ayında kullanıma sunuldu ve o zamandan beri pek çok güncellemeyle yeni özelliklere kavuştu.

Görünüşe göre Meta, X'in popüler özelliği Trending Topics'i Threads'e getirmek istiyor ve tahmin edebileceğiniz gibi bu özellik, kullanıcıların şu anda platformda en çok tartışılan konulardaki gönderileri bulmalarına yardımcı olacak.

Meta, Threads'in Trending Topics bölümüne sahip olacağını resmî olarak doğrulamadı ancak bir Meta çalışanı yanlışlıkla bu özelliği gösteren bir ekran görüntüsü yayınladı. Gönderi, uygulama geliştiricisi Willian Max tarafından fark edildi ve ekran görüntüsünü çalışanın adını gizleyerek yeniden yayınladı.

Threads'e Trending Topics Özelliği Geliyor

X'teki sisteme benzer şekilde bu yeni Trending Topics bölümü Threads'te en çok yorum yapılan konuların sıralamasını ve her bir konudaki gönderi sayısını gösteriyor. Trend konular, kullanıcıların anahtar kelimelere göre diğer kullanıcıların herkese açık gönderilerini bulmalarına olanak sağlamak için arama sekmesinde görünecek.

Bu ekran görüntüsü Threads uygulamasının dâhili bir versiyonundan alındığı için, özellik herkese açıldığında nihai arayüzün bu olup olmayacağı belli değil ancak Meta çalışanlarının hâlihazırda tamamen işlevsel bir Trending Topics özelliğine erişimi olduğu göz önüne alındığında, yakında herkese açık olarak kullanıma sunulmasını bekliyoruz.

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