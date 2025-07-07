X Zirvedeki Yerini Hiç Beklenmedik Bir Uygulamaya Kaptırıyor

Eski Twitter, şimdiki adıyla X; mobil platformdaki kullanıcı sayısıyla listenin en üstünde yer alıyor. Araştırma şirketlerinin son verilerine göre bu sarsılmaz başarı başka bir uygulama tarafından ele geçirilecek. Meta'nın geliştirdiği Threads uygulaması, iOS ve Android platformlarında toplam 115,1 milyon günlük aktif kullanıcıya ulaşmayı başardı. X'te ise günlük aktif kullanıcı sayısı ise 132 milyon olarak kaydedildi.

Elon Musk, geçen yıl ayda 600 milyon kişinin X uygulamasını kullandığını iddia etmişti, ancak bu konuda güncel bir veri bulunmuyor. Threads ise aylık 350 milyon aktif kullanıcıya sahip.

X'in Kaybettiği Kullanıcılar Bluesky'a Geçiş Yaptı

Elon Musk'ın siyasetle içli dışlı olup aşırı sağcı söylemlerde bulunması, X platformundaki pek çok kişiyi ve kurumu rahatsız etti. Stephen King, Barack Obama, Mark Hamill, Barbra Streisand gibi ünlü isimler platformun çok toksik bir yapıya büründüğünü savunarak ayrılma kararı aldı ve Bluesky'a geçti.

Sadece ünlüler de değil; The Guardian, Balenciaga, Best Buy gibi markalar ve Alman futbol takımları Werder Bremen ile St Pauli de X'i terk etme kararı almıştı — ki bunlar daha buzdağının görünen tarafı. Sayısız kişi ve kuruluş, X'i terk etti. Bluesky, merkeziyetsiz bir sosyal ağ olmasından ötürü X'ten sonra en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından biri haline geldi.

Bluesky yıllık bazda %372,5 gibi büyük bir artış yaşadı. Ancak bu ivme çabuk sona erdi. Günlük aktif kullanıcı sayısı hâlâ 4,1 milyon seviyesinde. Toplam kayıtlı kullanıcı sayısı ise 37 milyonu geçmiş durumda.

Threads Mobilde Zirveyi Zorluyor Ama X Web'te Önde

Threads'in odak noktası başından beri mobil uygulama oldu ve bu yaklaşım, kullanıcı sayısına doğrudan yansıdı. Buna karşın X, web tarafında halen açık ara önde. Haziran ayında dünya genelinde ortalama günlük 145,8 milyon web ziyareti alan X, Threads'in 6,9 milyonluk web trafiğini ciddi oranda geride bırakıyor.

Web tarafındaki rakamlara ABD çapında bakıldığında X'teki günlük ziyaretçi sayısı 33,1 milyon, Threads ise 985 bin. Arada büyük bir uçurum var.