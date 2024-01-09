Threads'ten Önemli Hata: Kullanıcılara Yanlışlıkla Bir Özellik Sunuldu!

iOS uygulamasındaki çok sayıda Threads kullanıcısı bugün erken saatlerde yeni sosyal medya platformunun arama sonuçlarını sıralamak için yeni bir "En Son" seçeneğine sahip olduğunu gördüklerini bildirdi.

Çok geçmeden TechCrunch'ın sorularını yanıtlayan Threads yetkilileri, bu özelliğin sadece dâhili bir prototip olduğunu ve yanlışlıkla kullanıma sunulduğunu söyledi.

Yapılan açıklamada, "Bugün erken saatlerde, dâhili bir prototip yanlışlıkla az sayıda kişinin kullanımına sunuldu, bu şu anda herkese test ettiğimiz bir şey değildi." denildi.

"En Son" Arama Filtresi Hızla Kaldırıldı

Kasım ayında Instagram Başkanı Adam Mosseri, Threads'in "güvenlik boşluğu" yaratacağı için en son sonuçları arama seçeneğine sahip olmadığını ve olmayacağını açıklamıştı.

Threads ilk olarak Ağustos 2023'te Avustralya ve Yeni Zelanda'da gönderi arama özelliğini test etmeye başlamıştı.

Geçen yıl Eylül ayında Meta, aramayı sosyal medyanın mevcut olduğu neredeyse tüm İngilizce ve İspanyolca konuşulan ülkelerde kullanıma sundu. Aralık ayında ise şirket AB'deki lansmanla birlikte aramayı tüm dillere genişletti.

Gelecekte arama noktasında yeni özelliklerin geleceği kaçınılmaz gerçek fakat "En Son" filtresini bekleyenler ne yazık ki uzun süre bu filtrenin geldiğini göremeyecekler gibi görünüyor.,

Peki siz Threads'i hâlâ aktif olarak kullanıyor musunuz? Uygulamanın güncel hâli hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.