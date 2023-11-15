Threads Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Threads, hesap silme işleminin çok kolay bir şekilde yapılabilmesine imkân tanıyor. Bu sayede sosyal medya uygulamasını kullanmaya devam etmek istemeyen kişiler profilini hızlıca silebiliyor. Peki, söz konusu işlem için hangi adımların uygulanması gerekiyor?

Bu rehberde Threads profil silme işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Peki, Threads'te hesap nasıl silinir? Meta tarafından sunulan sosyal medya platformunu artık kullanmak istemiyorsanız rehberimizde yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

Threads Hesap Silme Adımları

Threads uygulamasını açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil sayfanızı görüntüleyin.

Sağ üst köşedeki yatay iki çizgi simgesine dokunun.

Hesap kategorisine girin.

"Profili dondur veya sil" bölümünü açın.

"Profili sil" butonuna basın.

Threads'te hesap dondurma ve profil silme işlemlerini çok pratik şekilde tamamlayabilirsiniz. Sosyal medya platformunu bir daha hiç kullanmayacaksanız profilinizi silebilir, eğer yalnızca bir süre kullanmayacaksanız hesabınızı dondurabilirsiniz.

Hesap dondurma işleminden sonra profilinizi tekrar aktif hâle getirme imkânınız var. Meta'nın popüler sosyal medya hizmetinde yer alan hesabınıza bir daha girmek istemiyorsanız silme işlemini tercih edebilirsiniz.

Threads hesabı silme işlemi için öncelikle akıllı telefonunuzda yüklü olan sosyal medya uygulamasını açın. Eğer oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Hesabınıza girdikten sonra ekranın sağ alt köşesinde konumlanan profil simgesine dokunarak profil sayfanızı görüntüleyin.

Profil sayfasının üst kısmında bulunan yatay iki çizgi simgesinin üzerine dokunun. Bu adımı uyguladığınızda çeşitli kategoriler ile karşılaşacaksınız. Bunlar arasından Hesap kategorisine girin.

Hesap kategorisinde "Medya kalitesi", "Kişisel bilgiler", "Hesap durumu", "Ara verme hatırlatması" dahil olmak üzere çeşitli bölümler mevcut. Bunlar arasından "Profili dondur veya sil" bölümünü açın.

Açılan sayfada hesap silme ve profil dondurma işlemleri ile ilgili çeşitli bilgiler göreceksiniz. Sosyal medya uygulamasında yer alan sayfada "Instagram hesabın silinmeyecek ve dondurulmayacak" bilgisi mevcut. Hizmet ilk sunulduğunda Theads profilinin silinmesi, Instagram hesabını da etkiliyordu.

"Profili sil" butonuna basarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu adımı uyguladıktan sonra hesabınız silinecektir.

Bu rehberde Threads hesabı silme işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak popüler sosyal medya hizmetinde yer alan hesabınızın silinmesini sağlayabilirsiniz.