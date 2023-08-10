Threads'e Yeni Özellikler Gelmeye Devam Ediyor: Özel Alt Metin, Yeni Bahsetme Seçeneği ve Dahası!

Web sitesi çok yakında hayata geçirilecek olan Threads'e üç yeni özellik daha eklendi.

Özellikle X'den (eski adıyla Twitter) Meta'nın Threads'ine geçen kişilerin geri dönüşlerine göre platformun geliştirmesi gereken bir sürü temel özellik var. Threads ekibi bu doğrultuda geliştirme süreçlerini yürütüyorlar.

Threads'e Gelecek Yeni Özellikler

Meta CEO'su Mark Zuckerberg bugün Threads'e eklenecek üç yeni özelliği duyurdu. Zuckerberg, üç yeni özelliğin de bu hafta Threads kullanıcıları için platforma geleceğini söyledi.

Bir gönderiyi doğrudan Instagram DM'lerinizde paylaşma

Fotoğraf/video için özel alt metin

Gönderinizde birinin hesabından kolayca bahsetmek için yeni bahsetme düğmesi

Threads'teki gönderiler hâlihazırda Instagram'daki Hikâyeler'de paylaşılabiliyor ve Instagram DM'leri aracılığıyla yapılan paylaşımlar artık platformlar arasında daha fazla bağlantı kuracak.

Özel alt metin desteği, ne yazık ki ilk lansmanda yer almayan ancak kullanıcıların yer almasını beklediği temel özelliklerinden biri.

Peki sizin Threads'ten beklemekte olduğunuz özellikler neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.