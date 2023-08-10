Threads'e Yeni Özellikler Gelmeye Devam Ediyor: Özel Alt Metin, Yeni Bahsetme Seçeneği ve Dahası!
Threads, kullanıcıların geri dönüşleri doğrultusunda platforma yeni özellikler getirmeye devam ediyor. İşte bu hafta uygulamaya eklenecek yeni özellikler!
Web sitesi çok yakında hayata geçirilecek olan Threads'e üç yeni özellik daha eklendi.
Özellikle X'den (eski adıyla Twitter) Meta'nın Threads'ine geçen kişilerin geri dönüşlerine göre platformun geliştirmesi gereken bir sürü temel özellik var. Threads ekibi bu doğrultuda geliştirme süreçlerini yürütüyorlar.
Threads'e Gelecek Yeni Özellikler
Meta CEO'su Mark Zuckerberg bugün Threads'e eklenecek üç yeni özelliği duyurdu. Zuckerberg, üç yeni özelliğin de bu hafta Threads kullanıcıları için platforma geleceğini söyledi.
- Bir gönderiyi doğrudan Instagram DM'lerinizde paylaşma
- Fotoğraf/video için özel alt metin
- Gönderinizde birinin hesabından kolayca bahsetmek için yeni bahsetme düğmesi
Threads'teki gönderiler hâlihazırda Instagram'daki Hikâyeler'de paylaşılabiliyor ve Instagram DM'leri aracılığıyla yapılan paylaşımlar artık platformlar arasında daha fazla bağlantı kuracak.
Özel alt metin desteği, ne yazık ki ilk lansmanda yer almayan ancak kullanıcıların yer almasını beklediği temel özelliklerinden biri.
Threads'in Beklenen İki Yeni Özelliği Kullanıma Sunuldu
Meta'nın X (eski adıyla Twitter) rakibi metin tabanlı uygulaması Threads, yeni güncellemesiyle beğendiğiniz gönderileri görebilme özelliğini kullanıma sunuyor.
Peki sizin Threads'ten beklemekte olduğunuz özellikler neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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