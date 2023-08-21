Threads'ın Web Versiyonuna Dair Yeni Söylentiler: Ne Zaman Gelecek?

The Wall Street Journal'ın haberine göre Meta, X'in (eski adıyla Twitter) rakibi Threads'in web versiyonunu bu hafta başında kullanıma sunacak.

Threads ilk yayınlandığından bu yana pek çok özellikten yoksundu ve kullanıcılar bu eksik özellikler nedeniyle platformu benimseme konusunda büyük sıkıntılar yaşadı. Öyle ki bu eksik özelliklerin hepsi bir kenara, platformun en büyük eksikliği web versiyonunun bulunmamasıydı.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bu ayın başlarında şirketin eksik özelliklerin yanı sıra platformun web versiyonu üzerinde çalıştığını ve "önümüzdeki birkaç hafta içinde" hazır olacağını söylemişti.

Threads Web Versiyonu Bu Hafta Gelebilir

Ancak WSJ, kaynaklarının "lansman planlarının kesin olmadığını ve değişebileceğini" söylediğini belirtti. Mosseri geçen hafta Threads'te Meta'nın "bir ya da iki haftadır dâhili olarak erken bir web versiyonu" test ettiğini ancak geniş çapta yayınlanmadan önce "biraz çalışmaya ihtiyacı olduğunu" paylaşmıştı.

Piyasaya sürülmesiyle 100 milyon kullanıcıya en erken ulaşma rekorunu kıran platformun web versiyonunun Mark Zuckerberg sözünde durduğu takdirde bu hafta kullanıma sunulması bekleniyor.

Peki siz Threads'i aktif olarak kullanmaya devam ediyor musunuz? Threads hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.