Threads'e Yeni Bir Özellik Daha Geliyor: X ile Rekabet Kızışıyor!

Instagram'ın X benzeri uygulaması Threads, çıktığı günden beri arka arkaya yeni özellikler sunuyor. Hem X (Twitter) ile rekabeti artırmaya yönelik hem de kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeni özelliklere bir yenisi daha eklenecek.

Metin tabanlı sosyal medya uygulaması, yakın zamanda gönderileri kaydetme özelliğini getirmeyi planlıyor. Şu an bu özellik üzerinde deneler yapılıyor. Instagram başkanı Adam Mosseri, özelliği bugün bir Threads gönderisiyle birlikte duyurdu ve teste başladıklarını söyledi.

Threads Gönderi Kaydetme Özelliği Ne Sunacak?

Threads, tıpkı X'te olduğu gibi gönderileri kaydetme özelliğini çok yakında kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. X'teki yer imleri benzeri bir buton sayesinde kullanıcılar favori gönderilerine daha sonra istediklerinde tekrar bakabilecek.

Şu an testi yapan kullanıcılar, kaydetme özelliğinin bir gönderinin sağ üst köşesindeki üç nokta alanında bulunacağını söylüyor. Bu durum Instagram'da beğen, yorum yap ve paylaş butonlarının hemen yanında yer alan özelliğin Threads'te daha farklı bir yerde olacağını gösteriyor.

Instagram'da 2016'dan beri var olan bu özelliğin Threads'te de olması oldukça mantıklı bir hamle. İçeriği daha sonra tekrar görüntülemek için kullanışlı olan özellik, uygulamanın X'le rekabetine yeni bir soluk getirecek mi birlikte göreceğiz.