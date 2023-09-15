Threads Gelişiyor: Birçok Yeni Özelliği Kullanıma Sundu

Threads geçtiğimiz aylarda web için piyasaya sürülmüştü. Birçok özelliği ise eksikti. Eksik özelliklerden biri ''bir başkasının gönderisini alıntılama'' yeteneğiydi. Instagram şefi Adam Mosseri bugün birçok yeni özelliği duyurdu.

Bildirimler ve Alıntı Yapma

Mooseri Meta'nın masaüstündeki gönderilerden alıntı yapma özelliğinin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Kullanıcıların yapması gereken tek şey, bir gönderinin altındaki tanıdık yeniden gönderme simgesine tıklamak ve ardından "Alıntıla" seçeneğini seçmektir. Bunu yaparak, kendi yorumlarını eklerken başka birinin başlığını yeniden yayınlayabilirler.

Ayrıca kullanıcıların artık bildirimleri 24 saat boyunca açarak mobil cihazlarda belirli bir konuya ilişkin yanıtları takip edebileceklerini duyurdu. Bunu yapmak için kullanıcıların gönderinin sağ üst köşesindeki zil simgesine dokunmaları yeterli.

Meta, bu ayın başlarında anahtar kelime arama ve içerik bulma özelliğini de ekledi. Amaçları sosyal ağa ilgisini kaybeden kullanıcıları geri kazanmak.

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