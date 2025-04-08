Suicide Squad'a Benzeyen Thunderbolts'un Yeni Fragmanı Yayınlandı
Suicide Squad benzeri film Thunderbolts'un yeni fragmanı izleyiciler ile buluştu. İşte uzun süredir merak içinde beklenen filmin yeni videosu!
Duyurulduğu günden itibaren merakla beklenmeye başlanan Thunderbolts* isimli filmin yeni fragmanı yayınlandı. Paylaşılan video, heyecan seviyesini önemli ölçüde artırmayı başardı. Peki, Marvel'ın yeni filmi Thunderbolts* ne zaman çıkacak?
Thunderbolts* Filminin Yeni Fragmanı Paylaşıldı
Marvel Entertainment'in resmî YouTube kanalı üzerinden Thunderbolts* için yeni bir video paylaşıldı. 1 dakika uzunluğundaki videoda karakterlerin özel güçlerine yakından göz atma fırsatı buluyoruz. Fragman ayrıca filmin nasıl bir atmosfere sahip olacağı hakkında da bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.
Thunderbolts* Oyuncuları
- Lewis Pullman
- Florence Pugh
- Sebastian Stan
- Hannah John-Kamen
- David Harbour
- Olga Kurylenko
- Wyatt Russell
- Geraldine Viswanathan
Lewis Pullman "Robert Reynolds" karakterini, Florence Pugh "Yelena Belova" karakterini, Sebastian Stan "Bucky Barnes" karakterini, Hannah John-Kamen "Ava Starr" karakterini, David Harbour ise "Alexei Shostakov" karakterini canlandıracak.
Thunderbolts* Konusu
Anti kahraman ekibi, en karanlık taraflarıyla yüzleşmek zorunda kalacakları tehlikeli bir görev üstlenir. Yönetmenliğini Jake Schreier'in üstlendiği filmin senaristliğini Eric Pearson ve Joanna Calo yaptı.