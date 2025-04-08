Suicide Squad'a Benzeyen Thunderbolts'un Yeni Fragmanı Yayınlandı

Duyurulduğu günden itibaren merakla beklenmeye başlanan Thunderbolts* isimli filmin yeni fragmanı yayınlandı. Paylaşılan video, heyecan seviyesini önemli ölçüde artırmayı başardı. Peki, Marvel'ın yeni filmi Thunderbolts* ne zaman çıkacak?

Thunderbolts* Filminin Yeni Fragmanı Paylaşıldı

Marvel Entertainment'in resmî YouTube kanalı üzerinden Thunderbolts* için yeni bir video paylaşıldı. 1 dakika uzunluğundaki videoda karakterlerin özel güçlerine yakından göz atma fırsatı buluyoruz. Fragman ayrıca filmin nasıl bir atmosfere sahip olacağı hakkında da bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Thunderbolts* Oyuncuları

Lewis Pullman

Florence Pugh

Sebastian Stan

Hannah John-Kamen

David Harbour

Olga Kurylenko

Wyatt Russell

Geraldine Viswanathan

Lewis Pullman "Robert Reynolds" karakterini, Florence Pugh "Yelena Belova" karakterini, Sebastian Stan "Bucky Barnes" karakterini, Hannah John-Kamen "Ava Starr" karakterini, David Harbour ise "Alexei Shostakov" karakterini canlandıracak.

Thunderbolts* Konusu

Anti kahraman ekibi, en karanlık taraflarıyla yüzleşmek zorunda kalacakları tehlikeli bir görev üstlenir. Yönetmenliğini Jake Schreier'in üstlendiği filmin senaristliğini Eric Pearson ve Joanna Calo yaptı.