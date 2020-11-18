THY’den Açıklama: Hafta Sonundaki Uçuşlar Ertelenecek mi?

Hafta sonundaki uçuşlar ertelenecek mi? Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının duyurulması ile beraber insanların kafasında hafta sonunda uçuşların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ile ilgili birtakım sorular oluşmuştu. Türk Hava Yolları (THY), hafta sonunda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

THY’den Hafta Sonundaki Uçuşlar Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Kabine Toplantısı sonrasında yeni tip koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Ülkemizde günlük COVID-19 hasta sayısının hızlı bir şekilde artmasından dolayı yeni sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanıp uygulanmayacağı ise oldukça merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yeni koronavirüs tedbirlerini duyurmuştu. Tedbirler arasında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması da yer alıyordu.

Söz konusu kısıtlamanın ardından insanların kafasında “Hafta sonundaki uçuşlar ertelenecek mi?” sorusu oluştu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz; Türk Hava Yolları olarak güvenli seyahat standartlarımız ile sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" denildi.

Koronavirüs Kısıtlamaları Neler?

• İçişleri Bakanlığı ise bugün 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeye göre 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni tedbirler kapsamında her hafta sonu 20.00 ve 10.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar akşam sekizden sabah ona kadar dışarı çıkamayacak. Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında gerçekleştirilecek bu uygulama 21 Kasım 2020 tarihinde günü başlayacak.

• 65 yaş üzerindeki vatandaşlar 10.00 ile 13.00 saatleri arasında, 1 Ocak 2001 tarihinden sonra doğan vatandaşlar ise 13.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Çalışanların bu kısıtlamadan hariç tutulacaği belirtildi.

• Bütün eğitim ve öğretim faaliyetleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim (online eğitim) sistemi ile devam edecek.

• Alışveriş merkezi (AVM), market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

• Restoran, kafe, lokanta, pastane ve kafeterya gibi yeme-içme mekanları 10.00 ile 20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis hizmeti sunabilecek. Restoran ve lokantalar saat 20.00'den sonra sadece telefonla veya internet üzerinden sipariş alabilecek.

• Sinemalar 31 Aralık 2020 tarihine kadar kapanacak. Bütün spor müsabakaları ise seyircisiz oynanacak.

• Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi ve halı sahaların faaliyetleri durdurulacak.