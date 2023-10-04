THY'den İndirimli Bilet Kampanyası: 599 TL'den Başlıyor!
THY tarafından başlatılan indirimli bilet kampanyası sayesinde çok uygun fiyata bilet alabilirsiniz. İşte kampanya için belirlenen kurallar ve koşullar!
Türk Hava Yolları (THY), indirimli bilet kampanyası başlattı. Yurt içi uçuşları kapsayan kampanya sayesinde erken bilet avantajlarından yararlanabilirsiniz. Peki, kampanyadan yararlanmak için hangi şartları karşılamak gerekiyor?
THY'nin İndirimli Bilet Kampanyası Neler Sunuyor?
THY tarafından başlatılan kampanya sayesinde uygun fiyata uçak bileti alabilirsiniz. Kampanya kapsamında 98 bin 290 adet koltuğun arz edileceği ifade edildi. Biletleme dönemi 3 Ekim 2023-4 Ekim 2023, seyahat dönemi ise 6 Şubat 2024-4 Nisan 2024 olarak belirlendi.
Yurt içi uçak bileti kampanyası için belirlenen kurallar ve koşullar:
- Kampanya 03 Ekim 2023 ve 04 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 6 Şubat 2024 - 4 Nisan 2024 arasında olan biletler için geçerlidir.
- Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy kabin uçuşlarda geçerlidir.
- Kampanya kapsamında sunulan ücretler, tek yön ücretlerdir.
- Kampanya, Kıbrıs Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşları kapsamamaktadır.
- Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Sabiha Gökçen Havalimanına yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli değildir.
- Kampanya kapsamında sunulan ücretler EcoFly ücret sınıfında 599 TL, ExtraFly ücret sınıfında 849 TL, PrimeFly ücret sınıfında 899 TL’dir.
- Rezervasyon ve biletleme işlemi aynı anda tamamlanmalıdır. Kampanya kapsamında belirtilen ücret, rezervasyon yapılmış ancak satın alması tamamlanmamış biletlemelerde geçerli değildir.
- Kampanya kapsamında Ecofly ücret sınıfından alınan biletlerde değişiklik ve iptale izin verilmez.
- Kampanya kapsamında sunulan ücrete tüm vergi ve harçlar dahildir.
- Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.
- Kampanya kapsamında sunulan ücretler diğer indirim haklarıyla birleştirilemez.
- Türk Hava Yolları kampanya kural ve koşullarını, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme, kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.
- Kampanya, Türk Hava Yolları Çağrı Merkezi, web sitesi ve mobil uygulamasında geçerlidir. Satış ofisleri ve seyahat acentelerinden alınan biletlerin ücretleri değişkenlik gösterebilir.
- Kampanya grup rezervasyonları için geçerli değildir.
- Kampanya kapsamında 98.290 adet koltuk arz edilecektir.
Benzine İndirim Geliyor: Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar?
Akaryakıt fiyatları, geride bıraktığımız aylarda yüksek oranlarda zamlansa da son dönemde bazı indirimlerle karşılaşmıştık. Bu süreçte birçok araç kullanıcısı zamlı fiyatlardan etkilendi ancak son günlerde fazlasıyla hareketli olan benzin fiyatlarıyla ilgili 5 Ekim için yeni bir indirim haberi geldi.
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