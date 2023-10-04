THY'den İndirimli Bilet Kampanyası: 599 TL'den Başlıyor!

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Benzine İndirim Geliyor: Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar?

Akaryakıt fiyatları, geride bıraktığımız aylarda yüksek oranlarda zamlansa da son dönemde bazı indirimlerle karşılaşmıştık. Bu süreçte birçok araç kullanıcısı zamlı fiyatlardan etkilendi ancak son günlerde fazlasıyla hareketli olan benzin fiyatlarıyla ilgili 5 Ekim için yeni bir indirim haberi geldi.