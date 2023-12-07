THY'nin Kasım Ayı Yolcu Sayısı Açıklandı: 6 Milyonu Aştı!

Türk Hava Yolları, Kasım ayı içerisinde 6 milyon yolcu taşıdığını açıkladı ve 437 uçaklık filosunda %80,4 doluluk oranına ulaştı.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre Kasım ayı yolcu ve kargo trafik verileri, 2022 yılının aynı dönemine kıyasla toplam yolcu sayısında %4,1'lik bir artış olduğunu ortaya koydu.

Hem Dış Hem İç Hatlarda Doluluk Oranı Arttı

Kasım ayında dış hatlarda doluluk oranı %79,9 olurken, iç hatlarda doluluk oranı %84,8 olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Kasım 2022'de 2 milyon iken, Kasım 2023'te %11,2 artışla 2,2 milyona yükseldi.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Kasım 2022'de 16,2 milyar iken, Kasım 2023'te %12,1 artarak 18,2 milyara yükseldi. Ayrıca taşınan kargo ve posta hacmi de %11 oranında artarak, bir önceki yılın aynı döneminde 138,3 bin ton iken Kasım 2023'te 153,5 bin tona ulaştı.

Son olarak açıklamada Ocak ve Kasım ayları arasında taşınan yolcu sayısının 2022'nin aynı dönemine kıyasla %16,6 artarak 77,3 milyona ulaştığı vurgulandı.

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