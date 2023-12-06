THY'nin Yeni Reklam Yüzü: Margot Robbie Türkiye'ye Geliyor!

Türk Hava Yolları bugüne kadar dünyaca ünlü bir çok isimle birlikte çalıştı. Lionel Messi, Morgan Freeman gibi isimler, THY'nin en ses getiren reklam yüzleri olmuştu.

Şimdi sırada ise Margot Robbie'nin olduğuna yönelik açıklama yapıldı. Avustralya rotası için reklam yüzü olacağı planlanan oyuncu, reklam sayesinde Türkiye'yi de gezmiş olacak.

Artık dünyaca tanınan, bilinen ve hatta kullanılan en büyük şirketlerden biri olan Türk Hava Yolları, reklam kampanyalarında her zaman ünlü isimlerle çalışarak ses getirmeyi başardı. Messi, Freeman ve Kobe Bryant gibi isimlerden sonra Robbie de bu listeye dahil oluyor.

Margot Robbie Türkiye'yi Gezecek

Ekonomim Gazetesi'nin haberine göre Margot Robbie THY'nin Avustralya rotası için reklam yüzü olacak. Bu sayede ünlü oyuncu hem Türkiye'yi hem de Göbeklitepe gibi çok önemli lokasyonları da gezmiş olacak.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat şu şekilde bir açıklama yaptı:

“15-25 Mart 2024 tarihleri arasında Avustralya’ya uçmaya başlıyoruz. Şimdi Avustralyalı oyuncu Margot Robbie ile görüşüyoruz. Onu uçuştan bir hafta önce getirip Göbeklitepe gibi birçok yerde gezdirmeyi planlıyoruz. Avustralya uçuşu aktarmalı olacak. Buradan 10 saat Singapur’a, oradan da 7 saat Avustralya’ya gidilecek.”

Barbie filmiyle yıldızı iyice parlayan Margot Robbie, birçok başarılı projede gördüğümüz bir oyuncu. Özellikle Harley Quinn karakteriyle bildiğimiz oyuncu, Bombshell ve I, Tonya ile Oscar adayı da olmuştu.