THY'nin Bilet ve Rezervasyon İşlemlerinde Sorun Oldu: Seferler İptal Edildi!

Türk Hava Yolları'nın bilet ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar meydana geldi. Bir süre giderilmeye çalışılsa da sorun çözülemedi ve açıklama yapıldı. İstanbul çıkışlı seferler iptal edildi.

19.00-22.00 Saatleri Arasındaki Seferler İptal Edildi!

Türk Hava Yolları'nın network altyapısında ortaya çıkan sorunlar sebebiyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar meydana geldi. Bunun üzerine şirketten sorunun giderilmesi adına çalışma yapıldığına dair açıklama geldi.

Bilgi teknolojileri altyapısında yaşanan genel arızadan dolayı sistemlerimizde kesintiler yaşanmaktadır.



Bu nedenle İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) kalkışlı gerçekleşmesi planlanan 1 Kasım 19:00 - 22:00 (TSİ) arasındaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) November 1, 2023

Yolcuların mağdur edilmemesi için aksaklıklar hakkında bilgi verildi. Aradan kısa bir zaman sonra Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, genel arızadan dolayı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Bilgi teknolojileri altyapısındaki sorun sebebiyle 1 Kasım tarihli 19.00-22.00 saatleri arasındaki tüm İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı Türk Hava Yolları seferleri iptal edildi.

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