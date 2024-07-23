THY Tarih Verdi: Uçaklara Ücretsiz ve Sınırsız İnternet Geliyor!

Türkiye'nin ulusal, bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi THY, kısa süre önce yolcuları sevindirecek bir açıklama yaptı. Şirket, TÜRKSAT ile imzalamış olduğu mutabakat zaptı kapsamında çok yakında filosundaki tüm uçaklara ücretsiz ve sınırsız internet getirecek.

THY Uçaklarına Ücretsiz ve Sınırsız İnternet Ne Zaman Gelecek?

Dünya Gazetesi'nin haberine göre İngiltere'deki havacılık fuarında THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok'un katılımıyla bir imza töreni düzenlendi.

2025 yılı sonu itibarıyla filomuzdaki tüm uçaklarda ücretsiz ve sınırsız internet bağlantısı yolcularımızı bekliyor! TCI Aircraft Interiors ve @turksat iş birliği ile yenilikçi uçak içi bağlantı teknolojilerini uçaklarımıza entegre ediyoruz. @FIAFarnborough #FIA2024… pic.twitter.com/OS4sbydEQN — Türk Hava Yolları (@TK_TR) July 22, 2024

İmzalanan anlaşma kapsamında THY'nin bu yılın sonunda başlaması ve iki senede tamamlanması planlanan proje kapsamında mevcut uçaklarını en yeni uçak içi bağlantı (IFC) teknolojileriyle güçlendireceği ve yeni uçaklarını ise daha verimli IFC teknolojileriyle donatacağı ifade ediliyor.

Bu sayede THY'nin filosundaki tüm uçaklarda yolcularına ücretsiz ve sınırsız internet sunmasının yolu açılacak. Şirket, yaptığı açıklamayla 2025 yılı sonu itibarıyla filosundaki tüm uçaklarda ücretsiz ve sınırsız internet bağlantısının mevcut olacağını söyledi.

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